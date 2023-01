Skupina okolo Záborskej nechce opustiť OĽaNO, kresťansko-konzervatívny hlas nesmie prepadnúť

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predsedníctvo Kresťanskej únie (KÚ), ktorá je súčasťou hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), sa uznieslo na postoji spolupracovania a spájania síl.„Vždy sme hovorili, že vo voľbách nesmie prepadnúť žiadny kresťansko-konzervatívny hlas. To sa stane iba vtedy, keď sa spoja kresťansko-konzervatívne strany a ďalšie hodnotové osobnosti a odborníci. Zmyslom našej súčasnej politiky je urobiť takúto spoluprácu možnou," uviedla v tlačovej správe Katarína Poláčková z KÚ.Poláčková pre agentúru SITA zároveň uviedla, že strana nemá v pláne opustiť poslanecký klub hnutia OĽaNO a zostáva naďalej jeho súčasťou. Dodala, že zo strany KÚ prebiehajú rokovania so stranami, ktoré sú im hodnotovo blízke, no bližšie sa zatiaľ vyjadrovať nechcela.