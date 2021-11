Skupina Peter Bič Project vydáva nový album Hlava

Skupina Peter Bič Project vydáva 12. októbra nový štúdiový album Hlava. Prichádza s ním po dvoch rokoch od vydania predchádzajúceho albumu Labyrint, ktorý vyšiel v októbri 2019. Nahrávali ho začiatkom roka v štúdiu Birdland v Považskej Teplej. Väčšina piesní tak vznikala v spoločnej tvorivej atmosfére. Album je pestrý svojim obsahom, ako hudbou, tak aj textami, na ktorých sa podieľali Vlado Krausz a Michal Mifkovič.





„Album Hlava sme nahrávali priebežne dva roky a keďže nás netlačil čas, mohli sme sa s piesňami krásne vyhrať, pozvať si do štúdia rôznych hostí a každej piesni sa poriadne venovať. Keď sme album priniesli do vydavateľstva, prekvapila nás ich reakcia, keď sa po jeho vypočutí vyjadrili, že by sme mali každú jednu pieseň predstaviť zvlášť, pretože by im bolo ľúto, ak by sa k poslucháčom nedostali všetky piesne, ale len 2-3 single,“ uviedol pre médiá Peter Bič.Ďalšie práce na ňom pokračovali aj v prestávkach medzi koncertmi letného turné a koncertmi, ktoré boli presunuté z roka 2020. „Mali sme možnosť zistiť, ako fungujú nové skladby na našich poslucháčov. Na albume Hlava sú skladby Máj a Všetko bude fajn, ktoré už vyšli skôr. Musím povedať, že ma veľmi potešilo, keď som videl, že ich poznajú a že ich bavia,“ doplnil líder kapely.Hudbu na albume zložil Peter Bič, na niektorých sa autorsky podieľa aj speváčka Viktória Vargová. „Mám z tohto albumu obrovskú radosť. Peter zložil nádherné piesne a teším sa, že som aj ja v dvoch piesňach mohla autorsky priložiť ruku k dielu. Okrem toho, texty, ktoré pre nás napísali Vlado Krausz a Michal Mifkovič, sú pre mňa úplne čarovné a krásne sa spojili s hudbou. Pri každej piesni mám zimomriavky a chcem ju počuť znova a znova,” dodáva speváčka Viktória.Skupina sa rozhodla pripraviť aj videoklip k piesni Hlava, natočili ho spolu s Jarisom – Jarom Vaľkom. Aj ten má premiéru 12. novembra. Album vychádza na CD a tiež na všetkých streamovacích platformách