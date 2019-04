Skupina Plavci zahrá na festivale Lodenica svoj posledný koncert

Plavci Foto: Lodenica Foto: Lodenica

21. ročník festivalu Lodenica v termíne 29.8. až 31.8. 2019 Foto: Lodenica Foto: Lodenica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 17. apríla (OTS) - V Autocampingu Lodenica v Piešťanoch sa tento rok stretneme 29. až 31. augusta. Na obľúbený festival do Piešťan zavítajú kapely T Rex, Čechomor, Fleret, Kamelot, František Nedvěd, Pavel Žalman a česká legenda Plavci. Jej líder Honza Vančura sa na festivale rozlúči so svojou 55-ročnou hudobnou kariérou. Teší sa, že si spoločne s fanúšikmi zaspieva, až sa budú stromy v areáli ohýbať.Festivalovú sezónu každoročne uzatvára obľúbený festival Lodenica, ktorý sa koná v prekrásnom prostredí Autocampingu Lodenica v Piešťanoch. Tento rok sa na festivale po tretíkrát predstaví česká legendárna skupina Rangers - Plavci. Jej líder Jan Vančura sa rozhodol po 55-tich rokov rozlúčiť s kariérou a tak to bude posledné vystúpenie na Slovensku.“ konštatujePlavci zahrajú najväčšie pecky svojho repertoáru. Nebudú chýbať „Promovaní inženýři“, „Zvedněte kotvy“, „500 mil“, „Pole s bavlnou“, „Modrý měsíc“, „Láska je věc kouzelná“, „Mám radost“ či „Vím Vím“.,“ s úsmevom hovorí Honza Vančura.Plavci vystúpia v zostave klávesy a akordeón Mário Bihári, gitara David Fiedler, husle Adam Pospíšil.,“ vyznal sa Honza Vančura.Nenechajte si ujsť 21. ročník festivalu Lodenica v termíneKrásny areál autocampingu ponúka skvelé možnosti relaxu, stanovania aj kúpania. Vstupenky sú k dispozícii v sieti www.ticketportal.sk . Cena vstupenky je 20 eur na jeden deň, permanentka stojí 30 eur. K dispozícii je aj VIP vstupenka za 70 eur.