Skupina Radiohead zverejnila raritný materiál z albumu OK Computer

Skupina Radiohead, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. júna (TASR) - Britská rocková skupina Radiohead prekazila zámer vydierača tým, že zverejnila 18 hodín hudby, nahranej počas prípravy svojho klasického albumu OK Computer z roku 1997. Informovala o tom v utorok stanica BBC.Záznamy zo skúšok boli údajne odcudzené minulý týždeň, pričom hackeri požadovali 150.000 dolárov ako "výkupné". Skupina však namiesto toho zverejnila inkriminované záznamy v celej dĺžke, pričom zisk z ich predaja pôjde na podporu aktivistickej skupiny Extinction Rebellion.OK Computer je všeobecne považovaný za majstrovské dielo tejto skupiny z anglického mesta Abingdon-on-Thames a podľa BBC predstavuje veľký pokrok v oblasti zvuku od jeho predchodcu The Bends. Záznamy skúšok odhaľujú namáhavú prácu skupinyMedzi "pokladmi" sú 12-minútová verzia skladby Paranoid Android, demoverzia skladby Karma Police a desiatky nezverejnených či nedokončených skladieb. Kolekcia obsahuje aj viacero záznamov "strateného singlu" Lift, ktorý skupina nezaradila na platňu OK Computer, pretože skladby bola "príliš hymnická".Prvý disk sa začína prvotnou verziou skladby Exit Music, vtedy nazvanou Poison, s odlišným textom. Hoci sa táto skladba dostala na deluxe verziu predmetného albumu, fanúšikovia tvrdia, že alternatívna verzia týchto "uniknutých" záznamov je "pravdepodobne tou definitívnou verziou".