Skupina The Cure vydáva remixový album Mixes of a Lost World

Anglická rocková skupina The Cure oznámila vydanie albumu, ktorý bude obsahovať remixy piesní z jej najnovšej štúdiovej platne Songs of a Lost World (2024). Avizovaný album s názvom Mixes of a Lost World sa k priaznivcom formácie dostane 13. júna, napísal americký webový hudobný magazín Pitchfork.





Remixy vytvorilo 24 umelcov a zoskupení ako Paul Oakenfold, Chino Moreno, Trentemoller, Mogwai, Orbital, The Twilight Sad, Daniel Avery, Mura Masa, Ame, Shanti Celeste, Four Tet, Anja Schneider, Meera a ďalší.Skupina v predstihu zverejnila na svojej webovej stránke, ako aj na sociálnych platformách dve skladby z nového albumu - Alone (Four Tet Remix) a I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold „Cinematic“ Remix). Výťažok z predaja albumu Mixes of a Lost World pôjde mimovládnej charitatívnej organizácii War Child UK.„Tesne po Vianociach som dostal niekoľko nevyžiadaných remixov skladieb (z albumu) Songs of a Lost World a veľmi sa mi páčili. The Cure má bohaté skúsenosti so všetkými druhmi tanečnej hudby a bol som zvedavý, ako celý album vyznie v úplne odlišnej interpretácii iných,“ uviedol vo vyhlásení frontman a spevák skupiny Robert Smith (66).„Táto zvedavosť viedla k úžasnému výletu do všetkých ôsmich piesní, ktoré spracovalo 24 úžasných umelcov a remixérov. Dopadlo to nad moje očakávania. Poskytnutie zisku z tohto projektu organizácii War Child UK robí z Mixes of a Lost World ešte výnimočnejší počin,“ dodal.Album Songs of a Lost World vyšiel 1. novembra 2024. Ide o prvý štúdiový album The Cure od vydania platne 4:13 Dream v roku 2008. Album získal tri nominácie na hudobnú cenu Brit Award. Ešte v tom istom roku vyšla „živá“ podoba albumu - Songs of a Live World. Záznam vznikol na vystúpení skupiny v londýnskej koncertnej sále Troxy.Mixes of a Lost World si budú môcť fanúšikovia zadovážiť v štandardných verziách 2LP/2CD/2MC (16 remixov) a v deluxe formátoch 3LP/3CD/3MC (24 remixov a prerábok). Album vychádza na značke Fiction/Polydor.Skupina The Cure v minulosti vydala remixové albumy Mixed Up (1990) a Torn Down (2018), ako aj remixové EP Hypnagogic States (2008).