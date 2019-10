Skupina v stredu vypočúvaných eurokomisárov mala v EP priaznivé ohlasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. októbra (TASR) - V stredu mali poslanci Európskeho parlamentu (EP) na programe ďalšie kolo vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov. Z programu takzvaných híringov vypadla pôvodná kandidátka Rumunska Rovana Plumbová, ktorá nedostala súhlas právneho výboru EP. Podľa prvých ohlasov europoslancov by všetci stredajší kandidáti mali dostať súhlas pre prácu v Európskej komisii.Stredajšie híringy začali "grilovaním" belgického nominanta Didiera Reyndersa, ktorý by mal mať na starosti otázky súdnictva, právneho štátu a modernizácie súdnych systémov. Reynders prisľúbil, že už počas prvého roku navrhne mechanizmus fungovania právneho štátu, ktorý bude zahŕňať aj EP a Radu a ktorý bude platiť pre všetky členské štáty, s osobitným zameraním na krajiny, v ktorých boli zistené riziká. Medzi ďalšie jeho priority patria revízia európskeho zatykača, plná podpora zriaďovaniu Európskej prokuratúry či prijatie smernice o kolektívnom odškodňovaní a úplné vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).Reynders čelil aj otázkam ohľadom nedávnych obvinení z korupcie, pričom zdôraznil, že tento prípad bol uzavretý a žeHelena Dalliová, maltská kandidátka určené pre portfólio rovnosti, stratégie EÚ v oblasti rodovej rovnosti a boj proti diskriminácii pripomenula, že diskrimináciaa zaviazala sa bojovať za EurópuDo troch mesiacov chce zriadiť pracovnú skupinu pre rovnosť s cieľom uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ. Bude pracovať na stratégii EÚ v oblasti rodovej rovnosti aj v otázkach ako sú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, násilie páchané na ženách a rodové stereotypy. Záujem má aj na odblokovaníspisov ako je ratifikácia Istanbulského dohovoru, antidiskriminačná smernica či dôraznejšia účasť žien vo vedúcich funkciách verejných firiem.Veľký záujem bol o francúzsku kandidátku Sylvie Goulardovú, ktorá by mala mať na starosti vnútorný trh EÚ. Ten chce budovať v prospech služieb aj priemyslu s ohľadom na záujmy malých a stredných podnikov zároveň so znižovaním byrokratickej záťaže. Dodala, že riešenie klimatickej krízy je nielen výzva, ale aj príležitosť pre ekonomiku EÚ, do čoho spadá aj lepšie riadenie obehového hospodárstva. Vyslovila sa za potrebu spravodlivej minimálnej mzdy v EÚ a chcela by predložiť nový zákon o digitálnych službách.Aj Goulardová čelila otázkam o vyšetrovaní jej osoby vo Francúzsku, v EP a tiež Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v súvislosti s nelegálnymi platbami svojich zamestnancov v čase, keď bola europoslankyňou či s vysokými odmenami od think-tanku so sídlom v USA. Goulardová poslancom poskytla náležité vysvetlenia a poprela akékoľvek priestupky. Odvolala sa tiež na prezumpciu neviny a pripomenula, že správne konanie v EP voči nej bolo ukončené.Pozitívny dojem na poslancov urobil dezignovaný slovinský eurokomisár Janez Lenarčič, poverený agendou krízového manažmentu. Uviedol, že humanitárna pomoc je ústredným prvkom reakcie EÚ na krízy a katastrofy vo svete a Únia je vnímaná ako líder v tejto oblasti. Jeho prioritou bude posilniť schopnosť EÚ reagovať, intenzívnejšie znižovanie rizík a integrácia humanitárnej, rozvojovej a enviromentálnej politiky Únie do jedného hodnotového celku. Podľa jeho slov sa tým zabezpečí účinné poskytovanie pomoci najmä zraniteľným skupinám vrátane detí, dievčat a žien.Portugalská nominantka Elisa Ferreirová, zodpovedná za politiku súdržnosti a reforiem spresnila, že politika súdržnosti musí byť na poprednom mieste programu EÚ. Podľa nej sa štrukturálne reformy a súdržnosť musia navzájom posilňovať a zdôraznila ochotu budovať kohéznu politiku pre všetky regióny, od tých najodľahlejších kútov až po horské a uhoľné regióny.prezradila svoje pracovné motto.Koordinátori politických skupín z výborov, ktoré vypočúvali eurokomisárov, musia do 24 hodín vyhodnotiť pripravenosť vypočúvaných a podať o tom správu Konferencii predsedov výborov EP.