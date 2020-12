Skupinka ekologických nadšencov ráta v partizánskom závode uhlíkovú stopu

STOP zbytočnému odpadu

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Viete si predstaviť, že by ste popri bežných povinnostiach v práci merali uhlíkovú stopu, alebo vyrábali záhradný nábytok z odpadu? V závode, ktorý vyrába strešné okná VELUX pri Partizánskom, minulý rok spontánne vznikla pracovná skupina zamestnancov, ktorí chceli uplatniť do každodenného pracovného života princíp zero waste. Založili eko tím a začali sa stretávať.Medzi ich prvými krokmi bolo obmedzenie plastového odpadu, ktorý vyprodukovali samotní zamestnanci závodu. Výrazne znížili počet smetných košov, ktorých plastové vrecia končili na skládke poloprázdne, a začali klásť dôraz na recykláciu. Postavili sa proti používaniu jednorazových plastových pohárikov v automatoch na horúce nápoje, keďže pri počte viac ako 450 zamestnancov ich končilo v koši obrovské množstvo. Kolegom zabezpečili vlastné bambusové poháre, ktoré môžu používať neobmedzene a navyše majú pri ich používaní kávu alebo čaj zdarma.Následne sa zamerali na zefektívnenie výrobných procesov a prišli s nápadom nahradiť jednorazové drevené prepravné obaly oceľovými na viac použití, vďaka čomu ušetria niekoľko ton dreva ročne. Smerom k cieľu firmy VELUX obmedziť používanie plastov do roku 2030 na nulu, optimalizovali vo svojom závode balenie výrobkov a prestali používať ochrannú PVC fóliu, ktorej by inak použili až 672 km ročne. Zistili totiž, že to množstvo predstavuje až 2,3 tony plastového odpadu- Taktiež znížili spotrebu polystyrénových kociek o 373 072 kusov. Odpadu z obalových materiálov, ktorému sa nedalo predísť, dali v duchu zero waste druhú šancu a používajú ho na výstavbu oddychových zón v areáli závodu. Palety, ktoré by sa inak vyhodili, tak teraz slúžia zamestnancom ako záhradný nábytok.Neostali však iba pri spoločných priestoroch a balení výrobkov, svojimi riešeniami zasiahli aj do samotnej výroby. Na jednej z výrobných liniek vznikalo ročne až 50 ton odpadu vo forme PVC pilín. Spolu s dodávateľom našli PVC pilinám nové uplatnenie v inom výrobku, ktorý sa vyrába v rovnakom závode. Tým, že je teraz odpad využitý na mieste vzniku, sa im zároveň podarilo usporiť aj emisie z dopravy, ktorú by museli zabezpečiť na jeho odvoz na skládku alebo do zberných dvorov.Dôkladným počítaním uhlíkovej stopy závodu zistili, že ročne projektmi ušetria 328 ton emisií CO2, takže aj keď v roku 2019 vyrobili o 13,7 % viac okien ako v roku 2016, emisie za spotrebovanú energiu (elektrinu a teplo) nestúpli, ale boli dokonca o 0,1 % menšie.Eko tím, ktorý sa tento rok ešte rozrástol a premenoval na Myslím Zero Waste, však nezačínal od nuly. Spoločnosť VELUX sa ekologickým témam venuje dlhodobo aj na globálnej úrovni. V septembri firma oznámila záväzok stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou a do roku 2041 dokonca eliminovať celú historickú uhlíkovú stopu, ktorú vyprodukovala od svojho založenia v roku 1941. "Za celú dobu od svojho založenia vypustíme 5,6 mil. ton CO2. Tieto emisie chceme eliminovať prostredníctvom investícií do projektov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) v oblasti zachovania a obnovy lesov. Investície do ochrany a výsadby lesov nám dávajú najväčší zmysel, a to ako z pohľadu environmentálneho, tak z pohľadu nákladov," hovorí Dagmar Plevačová, generálna riaditeľka spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko.Samotné lesy dokážu z atmosféry stiahnuť CO2. Najefektívnejšie sú v tomto ohľade už vyrastené lesy v subtropických a tropických oblastiach, preto sa spoločnosť VELUX rozhodla podporiť projekty na ochranu lesov práve v týchto oblastiach. Prvé dva projekty sa uskutočnia v Ugande a v Mjanmarsku.Zatiaľ čo sa firma na globálnej úrovni snaží o historickú uhlíkovú neutralitu, ku ktorej jej pomáha aj WWF, v závode v Partizánskom pracujú na tom, aby znížili emisie z výroby, z logistiky, ale aj z pracovných ciest. V septembri sa dokonca 100 zamestnancov zapojilo do výzvy Do práce na bicykli, aby znížili svoju vlastnú uhlíkovú stopu. "Na príklade eko tímu v Partizánskom vidno, že firma si môže dať akékoľvek ciele a záväzky, ale bez zapojenia a iniciatívy zamestnancov ich nemôže naplniť na 100 %. Aj preto pri projektoch zapájame zamestnancov z rôznych útvarov v oblastiach, ktoré sú im prirodzené," dodáva Ondřej Boreš, Public Affairs manager spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko.Informačný servis