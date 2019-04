Skupinka Popradčanov opäť upratala kvetnický park

Na snímke dobrovoľní brigádnici upratujú park v popradskej mestskej časti Kvetnica 6. apríla 2019. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad 6. apríla (TASR) – Skupinka Popradčanov v sobotu doobeda opäť po roku upratovala park v mestskej časti Kvetnica. Na sociálnej sieti brigádu po druhýkrát zorganizoval Kvetničan Marek Nemec spolu s novinárom Rasťom Ovšonkom, tento rok sa do zbierania odpadkov zapojilo približne 30 ľudí.zdôraznil Ovšonka. Dodal, že o tento park sa roky nikto nestará a pozemky nie sú vo vlastníctve mesta.Medzi odpadkami prevažoval tzv. bežný turistický odpad, teda servítky, plastové fľaše a obaly od potravín. Našli sa však aj kuriozity, napr. pneumatika pod autobusovou zastávkou, gumená podložka do auta či sedačka.povedal s úsmevom jeden z iniciátorov brigády. Niektoré odpadky už boli zarastené trávou a teda ich vyhodili ľudia už dávnejšie, iné odhodili do prírody len nedávno.Dohromady dobrovoľníci vyzbierali približne 30 vriec odpadu, pričom najviac ho bolo v okolí autobusovej zastávky, parkoviska, ale aj pri budove niekdajšieho národného ústavu. Neporiadok sa tu hromadí aj z toho dôvodu, že v celom parku niet jediného koša.zdôraznil Nemec, ktorého ako Kvetničana teší, že ľuďom aj z iných mestských častí na tomto parku záleží a prišli pomôcť.Brigády sa zúčastnili najmä rodiny aj so svojom deťmi, práve títo ľudia totiž na Kvetnici trávia najviac času. Ruku k dielu pridal aj 8-ročný Popradčan Patrik.upozornil Patrik. Niektorých brigádnikov prekvapilo množstvo odpadu okolo cesty, z čoho vyplýva, že aj pre šoférov bolo pohodlnejšie vyhodiť plechovky či fľaše z okna rovno do prírody.dodala Tina Penxová.