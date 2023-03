Skupinu dvanástich ľudí strhla do Mengusovskej doliny lavína, informujú horskí záchranári

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.3.2023 (SITA.sk) - Horská záchranná služba (HZS) bola privolaná k dvanásťčlennej skupine v žľabe pod Nižnou Popradskou štrbinou, ktorú do údolia smerom do Mengusovskej doliny strhla lavína.Ako ďalej informovala HZS na svojej webovej stránke, po páde lavíny utrpeli tri osoby vo veku 36, 45 a 61 rokov poranenia hrudníka, kolena a predkolenia.„Vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky. Do terénu odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry spolu s dvoma služobnými psami, ktorí pokračovali od Popradského plesa pozemne. Pri výstupe sa stretli so zostupujúcimi účastníkmi nehody s poraneným kolenom a hrudníkom, ktorým pomáhali kamaráti," tvrdí HZS.Záchranári ďalej postupovali na lavínište k tretej zranenej osobe, ktorej poskytli neodkladnú prvú pomoc a zafixovali končatinu. „Pomocou nosidiel následne transportovali zraneného muža na Popradské pleso, odkiaľ boli všetky zranené osoby za pomoci terénneho vozidla transportované k Domu HZS v Starom Smokovci," informovali záchranári. Odtiaľ boli pacienti prevezení do nemocnice.