Skupinu mladých skialpinistov zasiahla lavína, jednou z obetí je talentovaný rakúsky motokrosár Hofer

Jednou z obetí bol motokrosár Hofer

Sľubný nástupca bývalých šampiónov

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Čerstvý sneh z uplynulých dní sa v sobotu 4. decembra stal osudným skupinke skialpinistov v rakúskom Twengu v spolkovej krajine Salzbursko. Ako referuje web krone.at, jedenásť mladých ľudí zasiahla lavína, keď sa pokúšali dostať na vrch Lackenspitze (2 459 m).Dvoch nadšencov zimných športov vo veku 19 a 24 rokov vyhrabali spod snehu mŕtvych. Tretia 19-ročná obeť zomrela večer v nemocnici v Klagenfurte. Všetky obete pochádzajú zo spolkovej krajiny Horné Rakúsko.Riaditeľ horskej služby v Lungau Hannes Kocher uviedol, že snehová vrstva bola široká asi 200 metrov a na niektorých miestach vysoká až 4,5 metra.„Osem turistov bolo zasypaných čiastočne, no traja skončili úplne pod snehom,“ informoval Kocher.Jednou z troch obetí zosuvu lavíny pri Salzburgu bol talentovaný rakúsky motokrosár René Hofer. Jazdec tímu KTM mal iba 19 rokov. V októbri v Taliansku ovládol ako prvý Rakúšan po vyše 30 rokoch preteky kategórie majstrovského seriálu MX2. Na konte mal aj jedno druhé a jedno tretie miesto. V celkovom poradí sezóny mu patrilo šieste miesto.Hofer bol v skupine jedenástich skialpinistov v čase, keď sa lavína spustila dolu dolinou. Troch z nich pochovala do hĺbky 4,5 metra. Ďalší dvaja skialpinisti utrpeli stredne ťažké zranenia a boli prevezení do nemocnice v Tamswegu, zostávajúcich šesť ľudí sa nezranilo. V celej oblasti platil 3. stupeň lavínovej výstrahy nad hranicou lesa, čo znamená značné nebezpečenstvo."Odpočívaj v pokoji malý René! Je to tragédia pre rodinu pretekára, ale aj našu rodinu v KTM a celú komunitu MXGP. Všetci si ťa budú pamätať ako šťastného chlapca, keďže presne taký si aj bol. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým blízkym," píše sa v tlačovej správe tímu KTM´, informoval o tom špecializovaný web SpeedWeek.com.Rakúšania už niekoľko rokov túžili po nástupcovi bývalých majstrov sveta v motokrose Heinza Kinigadnera (1984, 1985) a Matthiasa Walknera (2012) a mal sa ním stať práve mladík Hofer. Ten sa už v roku 2016 stal juniorským majstrom sveta aj Európy a triumfoval aj v ADAC Junior Cupe v triede do 85 cm3. Doma v Atberndorfe mu už vtedy odhalili pamätnú tabuľu aj kamennú sochu.