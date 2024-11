Skúsenosti Egypta v zavádzaní Smart cities technológií sú pre nás inšpiratívne, tvrdí minister investícií Raši (foto)

Bilaterálne stretnutie

4.11.2024 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ) sa v pondelok v Káhire zúčastnil na slávnostnom otvorení 12. zasadnutia Svetového mestského fóra WUF12, ktoré zvolal Program OSN pre ľudské sídla (UN-Habitat).V Egypte minister Raši absolvoval aj bilaterálne stretnutie s ministrom pre bývanie a mestský rozvoj Arabskej Egyptskej republiky Sherifom El-Shirbinim. Ten bol ešte predtým, ako sa stal ministrom, zodpovedný za vybudovanie nového administratívneho hlavného mesta Egypta, ktoré sa nachádza asi 60 kilometrov od hlavného mesta.„Budú tam premiestnené všetky ministerstvá a všetky administratívne kapacity z Káhiry, aby tam bolo všetko na jednom mieste a ľudia, ktorí tam pracujú, tam mohli aj žiť. Zavádzajú tam smart technológie a ich skúsenosti s implementáciou Smart cities konceptu práve v tomto meste, budovanom na zelenej lúke, sú pre nás zaujímavé, pretože budovať nové hlavné mesto v Európe nie je priestorovo možné,“ povedal minister Raši.Koncom januára budúceho roka sa v Bratislave za účasti expertov z celej Európy a Ameriky uskutoční medzinárodné podujatie UN-Habitat, ktorého spoluorganizátorom je rezort investícií. Cieľom Regionálneho konzultačného stretnutia ako jedného z piatich globálnych podujatí je príprava Medzinárodného usmernenia o inteligentných mestách.„Vzhľadom na bohaté skúsenosti Egypta pri budovaní nových sídiel a územného rozvoja, som pozval hostí na toto podujatie, pretože môžu ponúknuť dôležité poznatky, aké technológie, materiály a systematický prístup fungovali najlepšie pri budovaní nových sídiel, respektíve ich nasadenie v rozvíjajúcich sa obciach, ako to bude v prípade Slovenska,“ dodal Raši.Minister Sherif El-Shirbini ocenil krok nášho ministerstva mať pod jednou strechou nielen regionálny a mestský rozvoj, ale aj smart agendu.„Povedali sme mu, že my nemôžeme budovať nové administratívne kapacity, pretože na to nie je priestor. Ale máme projekt, kde chceme nevyužívané štátne kapacity ponúknuť samosprávam pre ich infraštruktúru - napríklad školy, škôlky, nájomné byty a iné,“ uviedol štátny tajomník ministerstva investícií Michal Kaliňák Zasadnutie Svetového mestského fóra WUF12, na otvorení ktorého sa minister Raši zúčastnil, je jedným z najväčších podujatí OSN. Zameriava sa na miestne opatrenia pre udržateľné mestá a komunity a tohtoročná téma je Všetko sa začína doma: Miestne akcie pre udržateľné mestá a komunity.Z Egypta odletí minister do Barcelony, kde sa koná jedinečné svetové podujatie Smart City Expo World Congress (SCEWS), na ktorom bude zastúpených aj osem slovenských samospráv aktívnych v oblasti inteligentných miest a regiónov. Získané informácie a skúsenosti z kongresu budú využité pri organizácii slovenského stánku na SCEWC v roku 2025.