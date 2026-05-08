 24hod.sk    Šport

08. mája 2026

Skúsený český motocyklista tragicky zahynul počas tréningu. Bol to srdciar a inšpirácia pre všetkých


Tagy: Dopravná nehoda tragické úmrtie

Holánova rodina si po tragédii nepriala, aby organizátori pretekov v Severnom Írsku zverejnili jeho meno pri oznámení úmrtia jedného z jazdcov. Počas druhého tréningu na pretekoch North West 200 v ...



8.5.2026 (SITA.sk) - Holánova rodina si po tragédii nepriala, aby organizátori pretekov v Severnom Írsku zverejnili jeho meno pri oznámení úmrtia jedného z jazdcov.


Počas druhého tréningu na pretekoch North West 200 v severoírskom meste Coleraine tragicky zahynul český motocyklista Kamil Holán.

"Odišiel človek, ktorý pre motorizmus dýchal. Kamil nebol len neuveriteľný pretekár a legenda českého roadracingu, ktorý s odvahou zdolával tie najťažšie trate sveta od Hořic až po ostrov Man. Bol to predovšetkým úžasný priateľ, srdciar a človek s obrovským charakterom," píše na svojom webe motoškola, kde športovec pôsobil.

"Bol si nám všetkým inšpiráciou, oporou a parťákom v živote aj na trati. Tvoja pokora, vášeň a úsmev nám budú chýbať každú sekundu. Ďakujeme za všetko, čo si nám dal a čím si pre nás bol. Vyjadrujeme najhlbšiu a úprimnú sústrasť celej jeho rodine a všetkým blízkym. Odpočívaj v izbe, Kamil. Budeš nám chýbať," doplnil tím vo vyjadrení.

Holánova rodina si po tragédii nepriala, aby organizátori pretekov v Severnom Írsku zverejnili jeho meno pri oznámení úmrtia jedného z jazdcov. S pokračovaním podujatia však súhlasila.


Zdroj: SITA.sk - Skúsený český motocyklista tragicky zahynul počas tréningu. Bol to srdciar a inšpirácia pre všetkých © SITA Všetky práva vyhradené.

