Skúsený Tomáš Tatar môže byť stále prínosom pre kluby profiligy, tvrdí expert Adam Vingan

Úspešný hráč

Dokáže udržať krok s najlepšími

9.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar patrí medzi najznámejších neobmedzených voľných hráčov v zámorskej NHL , ktorí si stále nenašli angažmán na budúcu sezónu. Medzi najlepších štyroch "nezamestnaných" zaradil 32-ročného krídelníka aj expert Adam Vingan z kanadskej televízie Sportsnet.Tatar zarábal v ostatných dvoch sezónachdolárov ročne, no toľko už zrejme nedostane. Od začiatku ročníka 2018/2019 zaznamenal v priemerev základnej časti, no v play-off za ten čas nazbieral dokopy len štyri body vPokles výkonnosti vo vyraďovacích bojoch u neho nastal nielen v New Jersey , ale aj v jeho predošlých pôsobiskách Montreal Canadiens Vegas Golden Knights . Podľa Vingana však Tatar zažil vydarený ročník 2022/2023 a stále si zaslúži zmluvu v NHL."V ostatnej sezóne strelil siedmykrát v 12-ročnej kariére aspoň 20 gólov. New Jersey dosiahlo s ním na ľade 1,05 gólu nad očakávania na 20 minút hry pri rovnovážnom počte hráčov na ľade, čím sa Tatar zaradil na delené 19. miesto z 503 útočníkov v lige, ktorí odohrali aspoň 100 minút," analyzoval odborník dopad slovenského reprezentanta na výkony "diablov"."Tatar rozhodne ťažil zo spolupráce s Nicom Hischierom, ale nebol pri ňom len do počtu. Patril medzi najefektívnejších útočníkov v lige, v počte gólových šancí pri hre piatich proti piatim sa umiestnil na 26. priečke zo 49 hráčov na svojom poste. Dokázal udržať krok s najlepšími korčuliarmi, keď sa dostali do protiútoku. Tímy, ktoré hľadajú produktívneho hráča za rozumnú cenu, by mali uvažovať o Tatarovi," myslí si Vingan.