Skutočná zlatá medaila je medailou solidarity, pápež František vzdal hold paralympionikom a utečencom

Príbehy utečencov sa pápeža dotkli

Výber Vatikánu hral proti Rómom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František na svojej stredajšej generálnej audiencii vzdal hold paralympionikom aj športovcov z tímu utečencov pred ZOH 2022 v čínskom Pekingu. Hlava katolíckej cirkvi tiež prezentovala verejnú výzvu, aby šport "urobil svet viac bratským".Pápež v stredu hostil pravidelnú audienciu, na ktorej tiež uviedol, že šport môže vytvoriť "mosty priateľstva a solidarity" a že "skutočná zlatá medaila" je medailou solidarity medzi ľuďmi rôznych národov, kultúr a vierovyznaní."Spoločne získame najdôležitejšiu medailu, ak príklad športovcov so zdravotným znevýhodnením pomôže každému prekonať predsudky či strach a urobí našu komunitu ústretovejšou a inkluzívnejšou,“ povedal pontifik a a špeciálne pozdravil športovcov z tímu utečencov, ich príbehy sa ho mimoriadne dotkli."Nech ich svedectvo pomôže povzbudiť občianske spoločnosti, aby sa s čoraz väčšou dôverou otvorili všetkým a nenechali nikoho v úzadí,“ pokračoval František, veľký futbalový fanúšik.Pápež dlhodobo káže o potrebe integrácie migrantov do spoločnosti a o prínose športu pre mladých ľudí. Inšpirovaný prioritami pápeža, Vatikán vytvoril viacero športových tímov a ich súčasťou boli aj migranti či osoby so zdravotným znevýhodnením.Zatiaľ naposledy to bol v novembri 2021 charitatívny futbalový duel výberu Vatikánu zloženého z členov vatikánskej Švajčiarskej gardy, zamestnancov Vatikánu a ich rodinných príslušníkov proti tímu Svetovej federácie Rómov pochádzajúcich z Chorvátska.