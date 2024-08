SKVELÁ PREMIÉRA HOCKOVEJ NA OH: V skeete obsadila 4. miesto

4.8.2024 -

Slovenské strelkyne medailu v skeete na OH v Paríži nezískali. Vanesa Hocková obsadila vo finále štvrté miesto výkonom 34, Danka Barteková bola šiesta so skóre 17.Zlato získala Čiľanka Francisca Crovettová Chadidová, ktorá v rozstrele zdolala Britku Amber Jo Rutterovú. Obe vo finále zaznamenali skóre 55. S bronzom sa musela zmieriť víťazka kvalifikácie Austen Jewell Smithová z USA výkonom 45. Crovettová Chadidová vybojovala pre Čile tretie zlato v histórii a prvé z iného športu ako tenisu.Hocková v premiére pod piatimi kruhmi získala v dvojdňovej kvalifikácii na strelnici v Chateauroux dokopy 121 bodov, čo jej stačilo na štvrté miesto a prienik medzi najlepšiu šestku. Vo finále začala strieľať bez bázne a hany a trafila prvých 16 hlinených holubov. Lenže potom prišla osudová piata séria, v ktorej nezostrelila tri zo štyroch terčov a zosunula sa z čela mimo medailové pozície. Do prvej trojky sa už vrátiť nedokázala, keď minula tretiu ranu z desiatich po prvej eliminácii a prvú so štvrtou po druhej eliminácii.





Barteková nerozšírila svoju zbierku, v ktorej už má bronzovú medailu z rovnakej disciplíny z Londýna 2012. V kvalifikácii skončila na spoločnej piatej priečke s ďalšími troma súperkami a uspela v rozstrele. Vo finále však nezostrelila 10., 14. a 19. terč a neprešla tak prvou elimináciou.

strelectvo, ženy - skeet, finále:



1. Francisca Crovettová Chadidová (Čile) 55,

2. Amber Rutterová (V. Brit.) 55,

3. Austen Jewell Smithová (USA) 45,

4. Vanesa HOCKOVÁ (SR) 34,

5. Emmanuela Katzurakiová (Gréc.) 23,

6. Danka BARTEKOVÁ (SR) 17.





Zdroj: SITA.sk - Hocková má na olympiáde isté finále v skeete, o medailu zabojuje aj Barteková © SITA Všetky práva vyhradené.