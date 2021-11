Skvelá Vlhová bola opäť najrýchlejšia v 1. kole slalomu v Levi, pred Shiffrinovou viedla o 18 stotín

Zahviezdila aj Dubovská

Výkon bez chýb na hranici rizika

Vlhová musí zostať koncentrovaná

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenka Petra Vlhová po sobote ovládla aj v nedeľu prvé kolo slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo fínskom Levi. Vlhová dosiahla na zjazdovke Levi Black najlepší čas 52,14 s. a o 18 stotín sekundy zdolala Američanku Mikaelu Shiffrinovú.Predbežne tretia priečka patrí s odstupom 36 stotín Švajčiarke Michelle Gisinovej. Úradujúca majsterka sveta v slalome Rakúšanka Katharina Liensbergerová je až desiata s mankom 94 stotín.Skvelý výkon v 1. kole podala Slovenka s českým pasom Martina Dubovská, ktorá sa zaradila na siedme miesto. Za Vlhovou zaostáva o 73 stotín. Druhé kolo sa začne o 13.30 h.Na rozdiel od soboty, keď mala číslo 2, sa 26-ročná Vlhová v nedeľu dostala na trať prvého kola až ako siedma v poradí, teda na konci elitnej žrebovacej skupiny. Vôbec jej to však neprekážalo a predviedla výkon bez chýb na hranici rizika, keď výborne zvládla najmä prechod z plochej do strmej časti svahu.V cieli mala pred Shiffrinovou o sedem stotín sekundy väčší náskok ako po prvom kole v sobotu, keď napokon zvíťazila. Ak sa to ambicióznej Liptáčke podarí aj v nedeľu, s piatimi miestnymi víťazstvami predstihne Shiffrinovú."Dnes (21. novembra pozn. redakcie) som sa necítila tak dobre ako v sobotu, sneh je tvrdší. V strmej časti svahu som išla naplno, a preto som spokojná. Nikdy nie je jednoduché potvrdiť dobrý výkon z predchádzajúceho dňa. Všeobecne platí, že nový deň prinesie úplne nové preteky. Musím zostať koncentrovaná," cituje Vlhovú v cieli 1. kola rakúsky portál laola1.at.V prvom kole nedeľňajšieho slalomu v Levi sa predstavilo 77 pretekárok, v cieli ich klasifikovali 56. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších príde na rad o 13.30 h.