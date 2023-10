Skvelé pivo pre všetkých: Budvar dnes oslavuje inšpiratívne ženy v českom pive

4.10.2023 (SITA.sk) - Pivovary boli v minulosti neraz miestami, kde hlavné slovo pri výrobe zlatistého moku mali ženy. Ako v mnohých iných odvetviach, aj tu ich nové metódy postupne posunuli na vedľajšiu koľaj. Budvar hrdo poukazuje na to, že sa v jeho domovskej Českej republike ženy nielen vracajú k tradícii varenia piva, ale že celú pivovarnícku kultúru smerujú k svetlej a vzrušujúcej budúcnosti.Nový, voľne dostupný film z dielne slávneho českého pivovaru zobrazuje tri majsterky remesla, ktoré stále vnímame ako hlavne "mužskú záležitosť".Prvou je Jana Potužníková, vedúca remeselných partnerstiev v Budejovickom Budvare. Zdieľa v ňom svoju vášeň a túžbu stať sa pivovarníčkou, k čomu ju inšpirovala nielen jej práca v Budvare, ale aj spolupráca s remeselnými pivovarmi po celej krajine.Na návšteve PULTu v centre Prahy sa stretneme s druhou hlavnou hrdinkou – Magdou Hoppovou, ktorá predvádza svoju zručnosť v čapovaní perfektných pollitrov. Divák sa dozvie viac aj o stáročnej tradícii pitia piva v Česku a dôležitosti jeho správneho čapovania. Magda, ktorá bola predtým sládkom, vyzdvihuje fakt, že kvalitné, čerstvé aperfektne načapované pivo je v jej domovine nápojom každého. Bez ohľadu na sociálne postavenie či pohlavie.Do tretice tvorcovia filmu doputovali až do Mikulova za Jitkou Ilčíkovou, zakladateľkou "Divokých stvorení" – pív, ktoré fermentujú spontánne. Jitka približuje, ako sa ženy v Česku opäť udomácňujú na významných pozíciách v pivovarníctve. Jej pivovar, situovaný v známej vinárskej oblasti Moravy, posúva domácu scénu remeselného piva vpred s medzinárodne uznávaným, spontánne kvaseným pivom, zrejúcim v sudoch.Každý sud je pritom unikát, keďže kvasinky si k mladine nájdu cestu samy. V jej oblasti sú to najmä tie vinárske. WildCreatures spája v tej najlepšej podobe tradície aj inovácie.Z filmu je cítiť láska k remeslu a úprimné odhodlanie, že pohlavie nie je pri tomto zlatistom moku rozhodujúcim faktorom. Inšpiráciu možno nájdu aj ženy na Slovensku. Krátky film si môžete pozrieť tu:Faktom je, že nielen v Českej republike sa pivo stalo a stáva nápojom pre každého. Podľa správy britskej Society of Independent Brewers (SIBA) 32 % žien pije pivo doma s priateľmi (v porovnaní s iba 3 % v roku 2009) a 8 z 10 žien sa pri kúpe piva rozhoduje na základe jeho pôvodu. Niet pochýb o tom, že ženy v Spojenom kráľovstve považujú pivo ako svoj obľúbený nápoj.Slovenské čísla o zastúpení žien nepoznáme. Faktom však je, že štatistiky ukazujú nepriaznivý trend poklesu konzumácie tohto tradičného nápoja. Kým v roku 1990 sme si dopriali takmer 200 veľkých pív ročne – presne 95,6 litra, v 2020 to už bolo len necelých 70 litrov. Podľa údajov Štatistického úradu SR sme sa tak umiestnili na štrnástej priečke v rámci Európy. Lídrami sú s náskokom Česi, ktorý skonzumujú dvojnásobný objem piva ročne ako Slováci, na druhej priečke sú susední Rakúšania..Budvar preto dúfa, že zdôraznenie týchto inšpiratívnych príbehov z českého pivovarníctva by mohlo pomôcť prilákať viac žien do varenia piva po celom svete a zabezpečiť, aby si tento skvelý nápoj vychutnal naozaj každý.SKVELÉ PIVO. PRE KAŽDÉHO si môžete pozrieť tu Informačný servis