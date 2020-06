Skvelý človek, obojsmerný hráč a korčuliar svetovej triedy. Velebia Hossu jeho bývalí spoluhráči

V zámorí od sezóny 1997/1998

Korčuliar svetovej triedy

Individuálne trofeje počas kariéry nezbieral

25.6.2020 - Bolo 9 hodín večer slovenského času a manželka pripravovala večeru. Vtom zazvonil telefón a povedal som si, že by to mohlo byť ono. Na druhom konci linky bol Lanny McDonald a povedal mi tú novinku. Na ten telefonát nikdy nezabudnem. Týmito slovami Marián Hossa opísal, ako sa dozvedel, že už tento rok v novembri ho uvedú do Siene slávy NHL.Slovenský krídelník ukončil kariéru len pred tromi rokmi pre problémy s kožou, doteraz mu plynie zmluva v Arizone a aj tak dostal prednosť vo výbere najlepších z najlepších pred takými persónami zámorského hokeja, akými boli Daniel Alfredsson, Rod Brind'Amour, Curtis Joseph, Theoren Fleury či Sergej Gončar.V nahrávke na webe NBC Sports trojnásobný víťaz Stanley Cupu tiež uviedol, že je mimoriadne vďačný už len za šancu zahrať si v najprestížnejšej hokejovej profilige."Je to úžasný pocit, prekrásny deň. Ďakujem za príležitosť, že som v sezóne 1997/1998 mohol začať hrať v NHL. Nikdy by som nepovedal, že sa dočkám takej prekrásnej kariéry. Moje sny sa splnili ziskom prvého Stanley Cupu. Je výnimočné mať miesto medzi najlepšími hráčmi a ľuďmi histórie NHL. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Som vďačný a poctený, ďakujem pekne," dopovedal svoje myšlienky Hossa.Odchovanec trenčianskeho hokeja začal písať svoju 19 rokov trvajúcu zámorskú kapitolu ešte v sezóne 1997/1998. A hoci už v Ottawe a Atlante patril k absolútnym lídrom, na Stanley Cup mohol pomýšľať len v drese kvalitnejších tímov.Jeho prvé dve finálové účasti sa v Pittsburghu a Detroite skončili dva roky po sebe tesnými prehrami, do tretice mu to už vyšlo so Chicagom. A ako "Čierny jastrab" zdvihol nad hlavu najprestížnejšiu klubovú hokejovú trofej nielen v roku 2010, ale aj 2013 a 2015.Jeden z najkomplexnejších hráčov posledných rokov odohral v základnej časti NHL 1309 zápasov a nazbieral v nich 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V ôsmich sezónach sa dostal cez hranicu 30 gólov a v troch dokonca cez 40 gólov.Spoluhráči aj fanúšikovia oceňovali nielen jeho skvelú ofenzívu, ale aj defenzívne naladenie. Ani v NHL nie je veľa hokejistov, ktorí dokážu hrať rovnako dobre v presilovkách ako aj oslabeniach. Hossa bol jeden z nich."Úžasný spoluhráč a skvelý človek. Gratulujem k Sieni slávy! Som šťastný, že som si s tebou mohol zahrať," vystrúhal Hossovi poklonu Patrik Kane, azda najväčšia útočná hviezda Chicaga v jeho úspešnej ére pri ziskoch Stanleyho pohára.Ďalší bývalý spoluhráč zo Chicaga Bryan Bickell si na Hossu spomína takto: "Svetový hráč a najmä obojsmerný hokejista. Rovnako dobre vedel skórovať ako aj odohrať dôležitý čas v oslabení troch proti piatim... To všetko preto, že bol korčuliar svetovej triedy. Jeho schopnosť výborne korčuľovať bola rovnaká v prvý deň po vstupe do NHL ako aj v jeho poslednom zápase. Je to skvelá správa, že takýto hráč sa ocitne v Sieni slávy."Ďalší Hossov exkolega z Chicaga a strelec víťazného gólu v boji o Stanley cup 2013 Dave Bolland sa rovnako pridal ku gratulantom. "Veľká novinka! Je skvelé, že práve Hossovi sa to podarilo. Myslím si, že o tom nebolo pochýb," uviedol Bolland na webe NHL.Rodák z kanadského Ontária si nemyslí, že slovenskému krídelníkovi mohlo uškodiť, že nezbieral individuálne trofeje počas kariéry. "Toto nebol problém. Výberová komisia sa pozerala na to, ako dlho hrával v NHL a koľko bodov získal. A samozrejme, úlohu zohrali tri Stanleyho poháre a päť finálových účastí. A ešte niečo: Hossa bol nielen všestranný hokejista, ale aj skvelý človek a veľký vodca v Chicagu."Slová o skvelom človeku potvrdil aj Andrew Shaw, ktorý získal s Hossom dva Stanleyho poháre v Chicagu a dodnes hráva za Blackhawks. "Nielen výborný hokejista, ale jeden z najmilších ľudí, akých som stretol. Nikdy sa na nič nehral, bol autentický. Bolo pre mňa privilégium učiť sa od neho byť dobrým hokejistom aj človekom."