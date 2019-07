Skvelý debut Hagiho juniora, skóroval pri prvom dotyku s loptou

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Brusel 27. júla (TASR) - Vydarený debut v drese Genku má za sebou Ianis Hagi, syn rumunskej futbalovej legendy Gheorgheho Hagiho. V piatkovom stretnutí 1. kola belgickej ligy zariadil krátko po svojom príchode na ihrisko gólom v 76. minúte domáce víťazstvo 2:1 nad Kortrijkom. Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar skóroval hneď pri svojom prvom kontakte s loptou.Hagi junior prišiel do tímu úradujúceho belgického majstra z Viitorulu Constanta za osem miliónov eur. Zlákať ho chceli taktiež Spartak Moskva, FC Sevilla či Barcelona, ktorej dres obliekal jeho slávny otec. Záujem o talentovaného stredopoliara vzrástol po júnových ME do 21 rokov v Taliansku, kde vynikajúcimi výkonmi pomohol rumunskému tímu k postupu do semifinále. V reprezentačnom A-tíme má na konte päť štartov.Úspešný debut svojho syna sledoval v hľadisku aj otec Gheorghe. Radosť z vydarenej premiéry v drese Genku mal i George Ogararu, šéf skautského oddelenia v jeho predošlom klube Viitorul Constanta.povedal Ogararu pre Gazetu Sporturilor.