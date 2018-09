Skvelý herec a majster dabingu Václav Postránecký sa dožíva 75 rokov

Český režisér a herec Václav Postránecký, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Praha/Bratislava 8. septembra (TASR) - Väčšina divákov si ho pamätá z úspešnej komédie S tebou mě baví svět. Václav Postránecký však hral v desiatkach filmov a televíznych seriálov. Obľúbený český herec sa v sobotu 8. septembra 2018 dožíva 75 rokov.Václav Postránecký sa narodil 8. septembra 1943 v Prahe. Herectvu sa venoval už od detstva. Pôsobil v poloamatérskom divadle Menton v Prahe a ako detská hviezda sa začal objavovať aj vo filmoch. Zaskvel sa napríklad v komédii vtedy ešte mladého a začínajúceho režiséra Oldřicha Lipského s názvom Vzorný kinematograf Jaroslava Haška (1955). V jednej zo štyroch Haškových poviedok hrá chlapca, ktorý poznačí chod domácnosti, keď do nej prinesie škrečka a zvieratko sa natrvalo zahniezdi vo vnútri pohovky.píše o hereckých začiatkoch Postráneckého portál osobnosti.cz.V civilnom povolaní sa Václav Postránecký stal zámočníkom, neskôr sa však začal naplno venovať herectvu. Pôvodne na doskách brnianskeho Štátneho divadla, v rokoch 1969 -1978 bol členom Mestských divadiel pražských, napokon zakotvil v Národnom divadle. Tu stvárnil množstvo postáv v inscenáciách Paličova dcéra, Kráľ Lear, Zo života hmyzu či rolu Kapuleta v hre Rómeo a Júlia.Po celý čas Postránecký intenzívne pracoval pre film a najmä televíziu. Objavil sa vo filmovom spracovaní klasiky Princ a chuďas (Ludvík Ráža, 1971), v kriminálke Smrt si vybírá (1972, Václav Vorlíček) ako odvážny vodič poštového auta, ktorý sa pustí na vlastnú päsť do vyšetrovania zločinu, či v rozprávke Jak se budí princezny (Václav Vorlíček, 1977).Zároveň účinkoval v televíznych seriáloch, napríklad v obľúbenej ságe z obdobia 2. svetovej vojny Byl jednou jeden dům (1974) či v normalizačnej ságe Muž na radnici (1976).Skutočnú popularitu však hercovi priniesol film Marie Poledňákovej S tebou mě baví svět (1982) o svojráznej dovolenke troch kamarátov so svojimi deťmi. Václav Postránecký si tu zahral jedného z trojice hlavných protagonistov spoločne s Júliusom Satinským a s Pavlom Novým. Podľa portálu csfd.cz práve on prehovoril režisérku, aby sa nebála obsadiť Satinského.uviedol portál.Obdobie 90. rokov prinieslo Václavovi Postráneckému úlohy v populárnej komédii Černí baroni (1992, Zdeněk Sirový) či vo filme Jedna kočka za druhou (1993, František Filip). V trpkej komédii Andělské oči na motívy prózy Bohumila Hrabala (1994, Dušan Klein) stvárnil majiteľa drogérie fanaticky experimentujúceho s chemikáliami. Hlavnú úlohu vytvoril vo filme Konto separato (1996, Dušan Klein) o známej prvorepublikovej korupčnej afére. Marie Poledňáková ho opäť obsadila do svojich komédií Jak se krotí krokodýli (2006) a Líbáš jako bůh (2009), zahral si aj vo vinárskych filmoch Tomáša Bařinu Bobule a 2Bobule (2008, 2009).V roku 1997 nakrútil podľa vlastného scenára horor Travis. Václav Postránecký sa tiež venuje dabingu, svoj hlas viackrát prepožičal napríklad Dustinovi Hoffmanovi napríklad v legendárnych filmoch Tootsie alebo Rainman. Daboval poľského herca Jerzyho Stuhra (napríklad v komédii Seximisia) a tiež talianskeho komika Paola Villagia v niekoľkých pokračovaniach bláznivých komédií o účtovníkovi Fantozzim, ktoré už pre stratu hlasu nestihol nadabovať Stanislav Fišer.Napriek zdravotným problémom, ktoré Václav Postránecký prekonal, sa naďalej aktívne venuje herectvu a v roku 2018 ho diváci môžu vidieť v jeho zatiaľ poslednom filme Ten, kdo tě miloval.