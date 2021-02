Skvelý Ján Volko zlepšil slovenský rekord, dvestovku v hale zabehol pod 21 sekúnd

Bál sa, že pobeží sám

Splnili čiastkový cieľ

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Šprintér Ján Volko po týždni opäť zlepšil národný rekord v behu na 200 m. Na halovom mítingu Meeting Metz Moselle Athlélor vo francúzskom meste Metz sa prvýkrát v kariére dostal v hale pod 21 sekúnd.Dosiahol čas 20,99 s a zo svojho viedenského rekordného výkonu z uplynulej soboty ukrojil ďalších 5 stotín. Ako prvý Slovák v histórii zabehol na tejto trati čas pod 21 sekúnd vonku (20,24) aj v hale (20,99). Informuje o tom web atletika.sk.Hoci mal v sobotu vo Francúzsku v behu na 200 m len jedného súpera, stačilo to na prekonanie slovenského rekordu. Američan Elijah Hall výrazne zaostal s časom 21,31 s. Na Volka nemal ani holandský víťaz druhého behu Liemarvi Bonevacia (21,37)."Desať minút pred štartom som sa dozvedel, že polovica súperov sa nepredstaví v našom behu. Bál som sa, že pobežím sám. Nakoniec sme boli dvaja a podarilo sa. Som spokojný," uviedol Ján Volko pre RTVS.Vlastné historické maximum 21,04 spred týždňa vo Viedni Volko zlepšil o 5 stotín a dostal sa na druhú priečku európskych tabuliek 2021 za Čecha Jana Jirku (20,88) a pred jeho krajanov Pavla Masláka a Jana Poláka (obaja 21,02). "Som šťastný, že napriek nevýrazným šesťdesiatkam som sa na 200 metrov zmobilizoval a predviedol dobrý výkon. Z rekordu sa teším a verím, že ďalšie preteky na 60 m už budú v mojom podaní lepšie," doplnil 24-ročný Volko, cituje ho twitter Gabriela Bogdányiho.Pre zverenca trénerského dua Naďa Bendová - Róbert Kresťanko to bol dovedna už 21. rekord SR v kariére a tretí na 200 m v hale (21,11, 21,04, 20,99). Ako prvý Slovák v histórii zabehol dvojstovku pod 21 sekúnd vonku (20,24) aj v hale (20,99). Volko si vďaka slovenskému rekordu v Metz polepší aj v olympijskom kvalifikačnom rebríčku na 200 m. Jeho čas 20,99 má hodnotu 1135 bodov, čo zodpovedá dvojstovke za 20,55 pod holým nebom."Janko vždy podá výkon na maxime svojich možností. Ak niekedy zlyhá, chyba je v príprave. Preteky splnili presne to, pre čo sme sem prišli - vylepšiť si olympijský renking v behu na 200 metrov. Dvojstovka v hale pod 21 sekúnd je splnený sen. Jankov výkon ma upokojil, že viem, čo robím. Takto nejako som si to naplánovala a priala," vyznala sa trénerka Naďa Bendová.Už o dva dni čaká na Jána Volka ďalšie vystúpenie vo Francúzsku, tentoraz na mítingu v Liévine, kde sa predstaví na 60 m. “Zavŕšili sme prvú časť halovej sezóny. Splnili sme si čiastkový cieľ a teraz máme štyri týždne na doladenie šesťdesiatky. Uvidíme, či výkon v Liévine bude zodpovedať predstavám Janka. Teraz však potrebujeme trpezlivosť, aby sme sa dôkladne pripravili a na majstrovstvách Európy mohli konkurovať najlepším,” prezradila Bendová na webe atletika.sk.