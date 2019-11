Slabá integrácia mladých utečencov v EÚ povedie k stratenej generácii

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. novembra (TASR) - Právne prieťahy a problémy spojené s integráciou mladých utečencov, ktorí utiekli z domova pred vojnou a prenasledovaním, môžu predstavovať riziko vzniku "stratenej generácie". Uviedla to v utorok vo svojej správe Agentúra EÚ pre základné práva (FRA).Správa agentúry sídliacej vo Viedni uvádza aj niektoré dobré príklady integrácie mladých utečencov a vyzýva členské štáty EÚ, aby si medzi sebou vymieňali skúsenosti, ako dať týmto mladým ľuďom primerané šance v živote.Riaditeľ FRA Michael O’Flaherty upozornil, že inštitúcie EÚ spoločne s členskými štátmi pracujú na riešení migrácie v celej Európe, avšak pri integrácii novoprichádzajúcich migrantov čelia vážnym problémom, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí." odkázal O’Flaherty prostredníctvom správy pre médiá.Na základe rozhovorov s viac ako 160 utečencami a 400 pracovníkmi prvého kontaktu správa FRA s názvom Integrácia mladých utečencov v EÚ poukazuje na vážne prekážky v doterajších prístupoch k integrácii mladých utečencov vo veku od 16 do 24 rokov.Správa sa venuje aj osvedčeným miestnym iniciatívam v jednotlivých krajinách. Za dobré príklady FRA považuje finančnú podporu na individuálne bývanie žiadateľov o azyl vo Viedni, pomoc pri zrýchlenej integrácii na účely vstupu na trh práce vo Švédsku, systém finančnej pomoci v podobe záruky pre mladých ľudí, ktorá je k dispozícii mladým utečencom vo Francúzsku či mobilnú aplikáciu v siedmich jazykoch o živote v Nemecku.FRA vyzvala členské štáty na zrýchlenie konania o azyle. Žiadatelia s vysokou šancou na udelenie azylu by tak mohli začať s integráciu čo najskôr. Priemerná dĺžka azylového konania a získania povolenia na pobyt je teraz dva roky.FRA požaduje aj obmedzenie byrokracie v súvislosti so zlúčením rodiny a poukazuje na potrebu rýchlych a dostupných postupov týkajúcich sa zlúčenia rodiny. Členské krajiny by mali rovnako dbať na poskytnutie vhodného bývania pre mladých utečencov, lebo niektorí ľudia počas konania o azyle žijú na ulici.Politika bývania pre utečencov má podľa FRA zohľadňovať príchod veľkého počtu osôb a napĺňať potreby v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, aby sa minimalizovalo narušenie konania v dôsledku ich premiestňovania. To sa týka aj zlepšenia starostlivosti o duševné zdravie, lebo mnohí utečenci traumatizovaní svojim putovaním nie sú schopní spať, piť ani jesť, kým čakajú na vybavenie žiadosti o azyl.Agentúra s odkazom na posilnenie vzdelávania upozornila, že niektoré deti môžu začať s povinnou školskou dochádzkou až po jednom roku, a preto treba deti žiadateľov o azyl zapájať čo najskôr do bežných vzdelávacích systémov. Všeobecne žiadateľom o azyl treba umožniť včasný prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a zamestnaniu a zabrániť tak rôznym kriminálnym živlom, aby ich vtiahli do života poznačeného trestnou činnosťou.Podľa údajov FRA v rokoch 2015 - 2018 získali v EÚ medzinárodnú ochranu takmer dva milióny ľudí. Z právnych predpisov EÚ jasne vyplýva, že členské štáty majú povinnosť utečencov chrániť, a na podporu integrácie sú k dispozícii financie EÚ. V praxi je však situácia v členských štátoch veľmi rôznorodá a problémy sa zhoršujú, keď mladí utečenci dovŕšia 18 rokov a nemôžu sa ďalej spoliehať na podporné siete.Správa FRA vychádza z rozhovorov, ktoré sa uskutočnili na 15 miestach v šiestich členských štátoch EÚ: vo Francúzsku, Grécku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku a vo Švédsku.