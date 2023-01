Slafkovského sezóna je podľa experta sklamaním, vyzdvihol však jeho mentálnu silu

Slafkovského sezóna je neúspešná

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský nezažíva ideálnu premiérovú sezónu v zámorskej NHL vzhľadom na to, že klub Montreal Canadiens si ho vlani vybral na drafte nováčikov z prvého miesta. Osemnásťročný Košičan nazbieral 10 bodov (4+6) v 39 zápasoch, no hrával prevažne vo štvrtej formácii. Zámorský expert Marc Dumont z portálu Montreal Hockey Now označil jeho nováčikovský ročník za zlyhanie."Vzhľadom na všetky okolnosti si myslím, že Slafkovského sezóna je neúspešná. Má najnižší priemerný čas na ľade zo všetkých pravidelne nasadzovaných hráčov Montrealu, čo jeho rozvoju určite neprospelo. Elitný hráč sa nemôže zlepšiť s minimálnym priestorom vo štvrtej formácii. Vynechal tiež zápasy pre suspendáciu a zranenie," napísal Dumont o mladom Slovákovi, ktorý si v tomto ročníku zrejme už nezahrá pre zranenie v dolnej časti tela."Pri spätnom pohľade je rozhodnutie nepustiť ho na juniorské majstrovstvá sveta minimálne diskutabilné, rovnako ako váhanie klubu poslať do ho AHL, aby tam získal sebadôveru. Avšak, Slafkovský je podľa mňa dosť mentálne silný na to, aby rýchlo zabudol na frustrujúcu sezónu. Jeho prvý ročník je sklamaním, ale väčšinu faktorov nemohol ovplyvniť. Je skoro odhadovať, či ho to negatívne ovplyvní v budúcnosti. Je najmladší hráč v NHL a stále je len na začiatku svojho rozvoja. Zďaleka nie je prvý hráč, ktorý mal divokú prvú sezónu v NHL," dodal Dumont.Juraj Slafkovský pred súčasným zranením nebodoval v 15 zápasoch za sebou od 14. decembra a neskóroval v 21 dueloch bez prerušenia od 1. decembra.Podľa prvotných prognóz by mal chýbať Montrealu do 13. apríla, keď už sa v profilige bude hrať vyraďovacia časť. Canadiens však patria medzi najslabšie tímy súťaže a je málo pravdepodobné, že sa do play-off dostanú.