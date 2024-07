Slafkovský berie novú zmluvu s Montrealom ako záväzok, astronomický kontrakt mu však vyrazil dych

Astronomický kontrakt pre mladého hokejistu

3.7.2024 (SITA.sk) - Slovenského hokejového útočníka Juraja Slafkovského si klub zámorskej NHL Montreal Canadiens ako draftovú jednotku z leta 2022 zmluvne zaviazal až do roku 2033. Kontrakt na osem rokov, ktorý vstúpi do platnosti 1. júla 2025 a má celkovú hodnotu 60,8 milióna amerických dolárov, si vyslúžil za vydarenú uplynulú sezónu.Nevynechal v nej ani jedno stretnutie, v 82 dueloch nazbieral rovných 50 kanadských bodov za 20 gólov a 30 asistencií. Vedeniu Habs ukázal, že si vybralo dobre. Dvadsaťročnému košickému rodákovi astronomický kontrakt vyrazil dych. Považuje ho však za záväzok."Montreal milujem a myslím si, že sme na správnej ceste. Cítim, že budujeme niečo výnimočné a ja chcem byť súčasťou tohto tímu čo najdlhšie," povedal Slafkovský počas konferenčného hovoru s médiami, cituje ho oficiálny web profiligy.V uplynulom ročníku sa mu darilo aj pod vplyvom spolupráce s kapitánom Nickom Suzukim Colom Caufieldom v prvom útoku. V najbližšej sezóne ešte plynie slovenskému mladíkovi nováčikovská zmluva. Generálny manažér Kent Hughes využil už prvý možný deň a zariadil, aby sa Slafkovský nemusel o rok nikam sťahovať."Zatiaľ si tú správu dosť vychutnávam, ešte som nemal čas o tej čiastke premýšľať," poznamenal Slafkovský, bronzový medailista zo ZOH 2022 v čínskom Pekingu. "Dúfal som, že sa všetko vyrieši čo najrýchlejšie, aby sme potom mohli premýšľať o tíme.Chcel som skrátka zostať v Montreale. Nemohol som uveriť, ako rýchlo sa to stalo a bol som trochu v šoku, keď som sa tú správu dozvedel," pokračoval. GM Hughes potvrdil, že rokovania s agentom urasteného Košičana trvali mesiac."Slafkovského sme draftovali ako jednotku, takže je pre budúcnosť Canadiens veľmi dôležitý. Čo sa týka Juraja, ten Montreal miluje. Rád hrá za náš klub a za naše mesto. Cieľom bolo zistiť, či sa nám podarí dohodnúť dlhodobú zmluvu. Nakoniec sme sa zhodli na ôsmich rokoch," pochvaľoval si funkcionár Habs.S veľkou zmluvou prichádzajú aj veľké očakávania od slovenského mladíka. Teraz musí dokázať, že podpisom megakontraktu spravili Canadiens správny krok. Potenciál na to slovenský krídelník má."Keby som chcel viac peňazí, tak som mohol počkať, ale už je všetko dohodnuté. Môžem to pustiť z hlavy a sústrediť sa iba na víťazstvá. To je pre mňa najdôležitejšie," vyhlásil Slafkovský podľa NHL.com a pokračoval: "Pre mňa je teraz najdôležitejšie, že v Montreale budem ďalších deväť rokov. Chcem s ostatnými chlapcami vytvoriť niečo nezabudnuteľné. Bolo okolo toho veľa rečí, ale vedel som, že chcem podpísať. Pre mňa to nie je o peniazoch, chcem skrátka zostať. Je to ako vo sne, ale o to som sa predsa celý život snažil. Chcel som byť na tomto mieste a teraz prišiel čas získať nejaké víťazstvá a myslieť na iné, dôležitejšie veci, nie na zmluvu a na záležitosti okolo nej."Juraj Slafkovský je aktuálne na Slovensku a isto s najbližšími a kamarátmi oslávi podpis zmluvy na osem rokov. "V pondelok som nemohol uveriť, ako rýchlo sa to stalo a bol som v šoku. V utorok som si musel privstať a absolvovať nejaké lekárske vyšetrenia, takže som to nemohol poriadne osláviť. Ale som tu s rodinou, s priateľmi a so všetkými dôležitými ľuďmi, takže možno cez víkend," prezradil s úsmevom. Ako dvadsaťročný odohral v NHL už 121 zápasov."Je pekné vidieť, že mi ľudia veria už od začiatku, odkedy som prišiel do Montrealu. Je jasné, že nebudem dávať tri góly každý večer, ale idem postupnými krokmi a snažím sa zlepšovať maličkosti. Sústredím sa na niečo iné ako na to, aby som dal tridsať gólov za sezónu," dodala draftová jednotka spred dvoch rokov, ktorá už dvakrát absolvovala aj seniorské majstrovstvá sveta.Slafkovský sa už pripravuje na novú sezónu. Aktuálne ešte nevie, či v závere augusta nastúpi vo farbách reprezentácie SR na bratislavskom turnaji olympijskej kvalifikácie proti Kazachom, Rakúšanom a Maďarom."Vždy reprezentujem rád, ale nie som si istý. Je to dosť blízko začiatku sezóny. Urobím, čo bude pre mňa najlepšie, ale nezávisí to len odo mňa," dodal.V zámorskej NHL podpísal najvyššiu zmluvu spomedzi slovenských hokejistov Marián Hossa. Stalo sa tak v roku 2009, keď uzavrel s Chicagom Blackhawks kontrakt na 12 rokov v hodnote 63 miliónov dolárov (po ôsmich rokoch pre zdravotné problémy ukončil kariéru). Megazmluvu dostal Hossa ako 30-ročný skúsený hráč, Slafkovský zarobí podobné peniaze už o desať rokov skôr."Juraj je nohami na zemi a má okolo seba správnych ľudí. Nemyslím si, že by u neho hrozilo uspokojenie. Je ambiciózny, chce sa zlepšovať. V Kanade bude na neho stále veľký tlak, ale bude chcieť všetkým ukázať, že si podobné peniaze zaslúžil. Vôbec sa o neho nebojím,“ povedal Marián Hossa pre denník Šport.