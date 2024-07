Slafkovský bude Slovákom s najvyšším ročným platom v NHL v histórii, hodnotnejší kontrakt mal v minulosti iba Hossa

7,6 milióna dolárov za sezónu

Líder Habs v počte zblokovaných striel

2.7.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový talent Juraj Slafkovský v zámorí niekoľko nasledujúcich rokov nemusí riešiť zmluvné záležitosti.Dvadsaťročný košický rodák, ktorého si v lete 2022 vybral klub Montreal Canadiens z prvej priečku draftu nováčikov, totiž s vedením Habs podpísal kontrakt na dlhých osem sezón s platnosťou od leta 2025.Kanadský tím si slovenského krídelníka poistil do roku 2033 a úhrnná suma dohody znie na 60,8 milióna dolárov. Priemerne tak Slafkovský zarobí 7,6 milióna USD za sezónu.Hodnotnejší kontrakt v minulosti mal iba Marián Hossa , ktorý v roku 2009 podpísal zmluvu na dvanásť sezón za 63,3 milióna USD.Slovenský mladík sa vo svojej premiérovej sezóne v zámorí zoznamoval s prostredím a jeho rozlet zbrzdilo zranenie. V ročníku 2023/2024 však už naplno ukazoval svoje schopnosti a v základnej časti nazbieral v 82 dueloch dovedna 50 bodov za 20 gólov a 30 asistencií.V uplynulej sezóne bol tiež lídrom Habs v počte zblokovaných striel (71). V profilige doteraz odohral 121 zápasov a v nich nazbieral 60 bodov (24+36). V NHL je lídrom svojho draftového ročníka v počte zápasov, gólov, asistencií aj bodov."Myslím si, že nad ním všetci príliš skoro lámali palicu. Ľudia zabúdajú, že keď prišiel do ligy, mal len 18 rokov. To je zrazu obrovský skok. Je to výnimočný chlapec a výnimočný hráč. Sme veľmi radi, že ho máme. Podľa mňa má pred sebou skvelú budúcnosť," hovoril o klubovom spoluhráčovi Cole Caufield počas nedávnych MS v Česku Juraj Slafkovský sa stal v ostatnej sezóne prvým hráčom v histórii Canadiens, ktorý pred dovŕšením dvadsiatych narodenín (nar. 30. marca 2004) nazbieral 40 kanadských bodov, keď 26. marca asistoval v súboji proti Coloradu Avalanche. A o dva dni neskôr strelil Philadelphii Flyers hetrik.Na svojom konte má už aj úspech v reprezentácii, jeho góly pomohli Slovákom k bronzu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu . Na MS si zahral v rokoch 2022 a 2024.