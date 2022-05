Slafkovský má výnimočný talent a mohol by byť draftovou jednotkou, Nemec vytvoril juniorský rekord obrancu

Dominantný a rýchly hráč

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský Šimon Nemec patria medzi najsledovanejších mladých hráčov, ktorí budú dostupní klubom zámorskej NHL na tohtoročnom drafte nováčikov. Obaja boli súčasťou bronzového tímu na ZOH v Pekingu, v sezóne 2021/2022 sa stali vicemajstrami v najvyšších mužských súťažiach a aktuálne reprezentujú Slovensko na MS 2022 vo Fínsku.Zatiaľ čo Slafkovský by mohol byť draftovou jednotkou, o Nemcovi sa uvažuje ako o najvyššie draftovanom obrancovi v tomto roku. Vstupný draft nováčikov do NHL sa uskutoční 7. a 8. júla v hale Bell Centre v kanadskom Montreale."Slafkovský je juniorský hráč v mužskom tele s výnimočným talentom. Má robustnú postavu, rýchlosť, vyváženosť aj správny prístup k hokeju. Je fantastický v napádaní protihráča s pukom a jeho napádanie v obrannom pásme je neuveriteľné. Je to dominantný hráč," opísal 18-ročného útočníka riaditeľ európskeho skautingu v NHL Goran Stubb v rozhovore pre oficiálny web profiligy.Najužitočnejšieho hráča a najlepšieho strelca olympijského hokejového turnaja v Pekingu porovnal s Fínom Joakimom Kemellom, ktorý skončil za Košičanom druhý v konečnom preddraftovom rebríčku hráčov pôsobiacich v Európe: "Slafkovský je robustnejší a vyspelejší, Kimmel je zase obratnejší a tiež sa nebojí tvrdej hry. Je veľmi dobrý v hre pred bránkou súpera a dokáže strieľať góly."Slafkovský, ktorý si v uplynulom ročníku zahral vo finále play-off fínskej Liigy s klubom TPS Turku, by mohol byť v lete celkovou dvojkou tohtoročného draftu NHL. Očakáva sa, že ako prvého si víťazný klub v draftovej lotérii, Montreal Canadiens , vyberie kanadského centra Shanea Wrighta z tímu Kingston Frontenacs z OHL, ktorý je lídrom preddraftového rebríčka korčuliarov pôsobiacich v Severnej Amerike. Doposiaľ najvyššie draftovaným Slovákom je Marián Gáborík , ktorého si klub Minnesota Wild vybral v roku 2000 z tretej pozície.Súboj o najvyššie draftovaného obrancu v roku 2022 zvádzajú na diaľku Nemec s Davidom Jiříčkom, ktorý hrá za Česko na MS vo Fínsku. "Nemec je robustnejší a má profesionálnejší herný štýl. Je skôr tvorca hry a nahrávač. Niekedy však zbytočne často prihráva a namiesto toho, aby vystrelil, chce poslať spoluhráčovi perfektnú prihrávku. Jiříček sa rád zapája do útokov, vytvára ofenzívu a strieľa na bránku tak často ako sa len dá. Obaja sú veľmi výbušní a veľmi zruční hráči a pre oboch je dobré, že už vo veku 18 rokov hrajú na majstrovstvách sveta," zhodnotil Stubb.Nemec v sezóne 2021/2022 žiaril v slovenskej extralige v drese vicemajstra HK Nitra . Osemnásťročný rodák z Liptovského Mikuláša vytvoril juniorský rekord obrancu v najvyššej súťaži na Slovensku s 26 bodmi (1+25) v 39 dueloch základnej časti.Len útočníci Marián Hossa a Marián Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach. Jeho priemer 0,9 bodu na zápas je druhý najvyšší v histórii po tom Gáboríkovom.