Slafkovský mal podľa experta najväčší hlad po úspechu, neukončil však gólové ani bodové suchoty

Najväčší hlad po úspechu

Jones gól vychytal

Montreal patrí k najslabším

10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský z tímu zámorskej NHL Montreal Canadiens mal v pondelkovom zápase proti Seattlu Kraken (0:4) druhý najvyšší čas na ľade v tejto sezóne (14:37 min) a herne pôsobil oveľa lepšie ako v ostatných zápasoch. Aj keď nebodoval v dvanástom dueli za sebou a neskóroval už v osemnástich stretnutiach od 2. decembra 2022, expert Maco D'Amico z portálu Montreal Hockey Now pochválil 18-ročného Košičana za jeho výkon.„Zo všetkých útočníkov Montrealu mal Slafkovský najväčší hlad po úspechu. Lietal po klzisku s veľkým odhodlaním a pýtal si prihrávky od spoluhráčov, aby mohol tvoriť hru a strieľať na bránku. Ukázal chcenie, na ktoré sme u neho čakali takmer mesiac, keďže sa trápil v závere minulého aj v úvode tohto roka. Na ľade ho bolo vidieť a znova by sa mu mohlo začať dariť. Veľmi túžil po tom, aby pozitívne ovplyvnil výsledok zápasu," napísal D'Amico k úradujúcej jednotke draftu nováčikov do NHL.Slafkovský mal v prvej tretine veľkú príležitosť streliť prvý gól Montrealu v zápase, ale brankár Martin Jones ho vychytal. Zlepšený herný prejav a aktivitu mladého Slováka dokumentujú aj jeho štatistiky, zaznamenal mínusový bod, dve strely, dva bodyčeky, dva bloky a jedno prehrané vhadzovanie.V predošlých troch dueloch pritom nevystrelil na súperovho gólmana ani raz. Stále čaká na svoj prvý kanadský bod od 14. decembra, celkovo v 36 dueloch sezóny nazbieral 10 bodov (4+6).Tím Montreal Canadiens v pondelok potvrdil, že v aktuálnom ročníku NHL patrí k najslabším v súťaži. Po ôsmej prehre v ostatných deviatich zápasoch je na predposlednom 15. mieste v tabuľke Východnej konferencie a poslednom ôsmom v Atlantickej divízii, v 41 dueloch zaznamenal 16 triumfov a 25 prehier.