Slafkovský mal silný záver základnej časti, prestížny magazín ho aj s Nemco radí v drafte vysoko

27.3.2022 (Webnoviny.sk) - Prestížny magazín The Hockey News vydal marcový rebríček najväčších 40 nádejí pred tohtoročným vstupným draftom NHL. Kým v rebríčku Craiga Buttona z TSN bol útočník Juraj Slafkovský tretí a v rebríčku webu Sportsnet dokonca druhý, The Hockey News zaradilo hráča TPS Turku až za Shanea Wirghta, Logana Cooleyho, Joakima Kemella a Davida Jiříčka na piate miesto.Iba o miesto nižšie, teda na šiestej pozícii, sa nachádza obranca HK Nitra Šimon Nemec "Najužitočnejší hráč zimných olympijskej hier v Pekingu Slafkovský mal silný záver základnej časti fínskej ligy. Je to veľké zviera s veľkým potenciálom a hoci sa skauti snažia zistiť, koľko toho potenciálu má, je ťažké nepredstaviť si ho v prvej päťke draftu,“ napísal Ryan Kennedy z The Hockey News, cituje ho slovaknhl.sk.