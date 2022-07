Slafkovský, Nemec a Mešár už podpísali nováčikovské zmluvy. Je to ako sen, povedala draftová trojka (video)

Chce si zahrať a zlepšiť svoju hru

Najproduktívnejší junior s rekordom

Tretí najvyššie draftovaný Slovák

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Po Jurajovi Slafkovskom nečakali dlho na trojročný nováčikovský kontrakt ani zvyšní dvaja slovenskí hokejisti, ktorých mená zazneli v prvom kole tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL Draftová dvojka a najvyššie draftovaný obranca v tomto roku Šimon Nemec podpísal zmluvu s New Jersey Devils a útočník Filip Mešár Montrealom Canadiens , ktorý si ho vybral z 26. miesta. Všetci traja mladí Slováci už majú za sebou rozvojové kempy vo svojich kluboch."Som veľmi nadšený, že som podpísal zmluvu s Devils. Je to pre mňa naozaj dobrá organizácia, som šťastný. Je to ako sen, draftovali ma z druhého miesta a teraz som podpísal prvú zmluvu v NHL. Bol to pre mňa úžasný týždeň, počas ktorého som sa snažil prispôsobiť. Život je tu iný ako na Slovensku, ale táto organizácia je naozaj dobrá a všetci sú tu ako rodina," povedal Nemec po podpise svojej prvej profesionálnej zmluvy v zámorí pre oficiálny web "diablov".Úradujúci vicemajster slovenskej extraligy s HK Nitra dúfa, že si v sezóne 2022/2023 zahrá aj v kanadsko-americkej profilige: "Na ľade som sa učil zlepšiť svoju hru, ako pracovať lepšie s hokejkou a so svojím telom. Potrebujem sa na tieto veci zamerať, lebo hokej sa tu hrá rýchlejšie ako v Európe a na užšom klzisku. V budúcej sezóne chcem hrať v Severnej Amerike a dúfam, že absolvujem niekoľko zápasov aj v NHL. Chcem byť obojsmerný obranca ako Roman Josi alebo Adam Fox, často ich sledujem."Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský extraligový rekord s 26 bodmi v 37 zápasoch základnej časti, len útočníci Marián Hossa a Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.Na ZOH v Pekingu pomohol Slovensku k bronzovým medailám jednou asistenciou v siedmich zápasoch, na MS vo Fínsku zaznamenal gól a päť asistencií v ôsmich dueloch. Bol tiež najužitočnejším hráčom ostatného Hlinka Gretzky Cupu, kde ako kapitán doviedol slovenskú reprezentáciu do 18 rokov k zisku striebra 6 bodmi (1+5) v 6 súbojoch.Mešár bol v tomto roku tretím najvyššie draftovaným Slovákom, prvýkrát v histórii si kluby NHL vybrali troch slovenských hokejistov v prvom kole draftu. Osemnásťročný rodák zo Spišskej Belej má za sebou dve sezóny v extraligovom Poprade, v oboch sa s "kamzíkmi" prebojoval do play-off.V ročníku 2021/2022 si tiež premiérovo zahral za seniorský národný tím, v troch dueloch raz asistoval. S reprezentáciou do 18 rokov sa tešil zo striebornej medaily na Hlinka Gretzky Cupe, k finálovej účasti prispel dvoma gólmi a šiestimi asistenciami v piatich zápasoch.