Slafkovský odohral svoj prvý zápas v NHL, prekonal zápis Gáboríka (video)

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský absolvoval v stredu súťažnú premiéru v zámorskej NHL v drese tímu Montreal Canadiens , ktorý v otváracom zápase základnej časti sezóny 2022/2023 zdolal Toronto Maple Leafs 4:3."Sníval som o tom, že si zahrám v NHL a o tom, aký bude môj prvý zápas. Je to za mnou a zvíťazili sme, takže je to pre mňa skvelý začiatok. Je ťažké tomu uveriť, pri debute som hral proti Austonovi Matthewsovi , jednému z mojich obľúbených hráčov z detstva. A zdolali sme Maple Leafs, čo sme veľmi chceli. Nemohlo to dopadnúť lepšie," povedal Slafkovský pre oficiálny web profiligy.Odohral 10:34 min s bilanciou jedna strela na bránku, jeden zblokovaný pokus a jeden bodyček. Stal sa najmladším Slovákom, ktorý nastúpil na zápas v NHL, o mesiac a pol prekonal zápis Mariána Gáboríka