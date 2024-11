SLAFKOVSKÝ PROTI TATAROVI: V súboji zvíťazil útočník New Jersey

Hokejisti New Jersey zvíťazili v noci na piatok v NHL doma nad Montrealom 5:3, Tomáš Tatar za domácich a ani Juraj Slafkovský v drese hostí nebodovali. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani Martin Pospíšil, ktorého Calgary prehralo v Bostone 3:4 po predĺžení. Tampa Bay podľahla doma Philadelphii 1:2 po nájazadoch, Erik Černák pre zranenie odstúpil z duelu v druhej tretine.





NHL - sumáre:

Slafkovský nastúpil v druhej útočnej formácii, odohral 16:09 min a pripísal si jednu strelu na bránku. Tatar sa predstavil v štvrtom útoku, nastúpil na 8:07 min a nevystrelil. Obaja Slováci zaznamenali jeden mínusový bod. Devils vyhrali štyri z posledných piatich duelov a sú na 3. priečke vo Východnej konferencii s mankom jedného bodu na vedúcu Floridu. Canadiens prehrali päť zápasov za sebou a uzatvárajú poradie východu. Tromi bodmi pomohli k víťazstvu Jesper Bratt (2+1) a Jack Hughes (1+2). Devils pred zápasom poslali na farmu do Uticy (AHL) obrancu Šimona Nemca.Pospíšil nastúpil v tretej päťke Calgary, na ľade strávil 12:38 min, raz ohrozil brankára súpera a zapísal jednu mínusku. O víťazstve Bostonu rozhodol 20 sekúnd pred koncom predĺženia Brad Marchand. Bol to jeho 21. gól v extračase, viac strelili v histórii NHL len Alexander Ovečkin (26) a Sidney Crosby (22). Pospíšil nebodoval v jedenástich zápasoch za sebou.Černák odohral len 9:02 min, hráči Lightning prehrali štvrtýkrát v sérii a sú na 7. priečke východu. Slovenský obranca na začiatku druhej tretiny v páde zblokoval strelu Travisa Sanheime, keď ho puk zasiahol do pravej ruky. Černák s bolesťami a bez hokejky v ruke striedanie dohral, ale v ďalšom priebehu sa už na ľade neobjavil. Lightning v tom čase po góle Nikutu Kučerova viedli 1:0. Flyers vyrovnali v 56. minúte zásluhou Owena Tippetta a v nájazdoch rozhovol Travis Konecny. Prvé víťazstvo v NHL zaznamenal Ivan Fedotov, ktorý chytil 23 striel Tampy. Tréner “letcov” John Tortorella nezaradil do zostavy nádejného nováčika Matveja Mičkova, ktorý bol len zdravý náhradník.Florida vyhrala šiesty zápas za sebou, obhajcovia Stanley Cupu zdolali Nashville na domácom ľade 6:2. Dvoma gólmi a asistenciou k tomu prispel Carter Verhaeghe. V piatom dueli v rade skóroval Sam Reinhart, presadil sa aj Matthew Tkachuk (1+1) a Aleksander Barkov mal tri asistencie. Štvrté víťazstvo za sebou vychytal Sergej Bobrovskij (16 zákrokov). Panthers sa predstavili doma prvýkrát po dvoch víťazstvách nad Dallasom v rámci Globálnej série vo Fínsku. “Nashville hral druhý zápas za dva dni, vedeli sme, že budú unavení a chceli sme to využiť,” povedal tréner “panterov” Paul Maurice. Nashville, ktorý sa v lete masívne posilnil, sa stále trápi. Predators prehrali trikrát v sérii a za kratší koniec ťahali v piatich z posledných šiestich vystúpení.Buffalo zvíťazilo v Madison Square Garden na ľade New Yorku Rangers 6:1, keď sa presadili šiesti rôzni strelci a bodovali všetci dvanásti útočníci. Sabres dali päť gólov z 12 striel Igorovi Šesťorkinovi, duel dochytal Jonathan Quick. O víťazstvo hostí sa zaslúžil Ukko-Pekka Luukkonen (25 zákrokov). Jediný gól Rangers strelil Will Cuylle, ktorému asistoval Artemij Panarin a zaznamenal 800. bod v kariére (274+526).Výbornú formu potvrdili hráči Caroliny, keď zdolali Pittsburgh 5:1 a natiahli víťaznú sériu na osem zápasov. Piotr Kočetkov chytil 35 striel, dva góly a asistenciu zaznamenal Jack Roslovic. Hokejisti Winnipegu sa stali len druhým tímom v histórii NHL, ktorý vyhral 13 z úvodných 14 duelov novej sezóny. Jets zdolali Colorado 1:0, keď druhý shutout za sebou zaznamenal Connor Hellebuyck (35 zákrokov) a jediný gól strelil Gabriel Vilardi už v 66. sekunde. Jets napodobnili štart Ottawy Senators zo sezóny 2007-08. “Chalani odviedli skvelú prácu. Riešili dorážky, umožnili aby som videl strely a veľmi mi pomáhali,” povedal Hellebuyck, ktorý vedie NHL s tromi čistými kontami, v kariére ich má na konte už 40. Prvýkrát v sezóne nebodovala produktívna dvojica Avalanche Nathan MacKinnon a Cale Makar. Obaja si predtým pripísali aspoň bod v každom z 13 úvodných zápasov.Na druhé miesto v Západnej konferencii sa dostali hokejisti Minnesoty, ktorí vyhrali v San Jose 5:2. Tri asistencie zaznamenal Kirill Kaprizov a s 24 bodmi je druhý najproduktívnejší hráč ligy za MacKinnonom (25 bodov). Dvakrát skóroval Matt Boldy, víťazstvo vychytal veterán Marc-Andre Fleury (24 zákrokov). Oba góly Sharks strelil Macklin Celebrini, pre tohtoročnú draftovú jednotku to bol prvý dvojgólový zápas. Osemnásťročný útočník nastúpil len na svoj tretí duel v NHL, v premiére skóroval proti St. Louis, ale potom vynechal 12 zápasov pre zranenie. Tretie víťaztvo za sebou dosiahli hráči Vancouveru, v Los Angeles vyhrali 4:2. Gól a asistenciu zaznamenal Quinn Hughes. Duel pre zranenie nedohral útočník Canucks Brock Boeser, ktorý zasiahol do hlavy Tanner Jeannot.





Boston Bruins - Calgary Flames 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 3. H. Lindholm (Pastrňák, Zacha), 29. Zacha (Pastrňák), 29. Koepke (Coyle), 65. Marchand (E. Lindholm) - 3. Barrie (Lomberg, Kirkland), 41. Šarangovič (Weegar, Coronato), 50. Kadri (Bahl). Brankári: Korpisalo - Wolf, strely na bránku: 38:37.







Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)



Góly: 1. Martinook (Staal, Chatfield), 9. Roslovic (Aho, Orlov), 30. Roslovic (Svečnikov, Chatfield), 34. Slavin (Aho, Roslovic), 43. Robinson (Nečas, Chatfield) - 46. Lizotte. Brankári: Kočetkov - Nedeljkovic, strely na bránku: 18:36.







Florida Panthers - Nashville Predators 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)



Góly: 4. Reinhart (Barkov, Mikkola), 6. Tkachuk (Verhaeghe, Balinskis), 22. Rodrigues (Bennett, Lundell), 32. Verhaeghe (Balinskis, Barkov), 40. Verhaeghe (Barkov, Tkachuk), 52. Nosek (Schmidt, Samoskevich) - 34. Stamkos (Josi, Forsberg), 52. Pärssinen (Del Gaizo, Evangelista). Brankári: Bobrovskij - Wedgewood, strely na bránku: 34:18.







New Jersey Devils - Montreal Canadiens 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)



Góly: 2. Bratt (Hischier, Hamilton), 13. Palát (J. Hughes), 31. Siegenthaler (Haula, Cotter), 47. J. Hughes (Bratt), 60. Bratt - 25. Newhook (Evans, Struble), 40. Gallagher (Anderson, Dvorak), 49. Newhook (Guhle). Brankári: Markström - Montembeault, strely na bránku: 27:24.







New York Rangers - Buffalo Sabres 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) Góly: 45. Cuylle (Jones, Panarin) - 1. Dahlin (Byram, McLeod), 23. Cozens (Benson, Quinn), 32. Thompson (Peterka, Clifton), 33. Greenway (Zucker, McLeod), 34. Lafferty (Malenstyn, Krebs), 52. Benson (Quinn, Tuch). Brankári: Šesťorkin (34. Quick) - Luukkonen, strely na bránku: 26:22.







Ottawa Senators - New York Islanders 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) Góly: 48. Jensen (Chabot, Stützle), 55. Batherson (Stützle, Sanderson) - 36. Lee (Horvat, Pulock), 39. Pageau (Horvat, Lee), 43. Wahlstrom (Martin, MacLean), 60. Horvat (Mayfield). Brankári: Forsberg - Varlamov, strely na bránku: 30:25.







Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 1:2 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 20. Kučerov (Hagel, Lilleberg) - 56. Tippett (Konecny), rozh. náj. Konecny. Brankári: Vasilevskij - Fedotov, strely na bránku: 24:31.







Dallas Stars - Chicago Blackhawks 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Góly: 12. Steel (Stankoven, Lindell), 31. Seguin (Lundkvist, Steel), 60. Stankoven (Benn, Ljubuškin) - 49. Bertuzzi (Bedard, Donato). Brankári: Oettinger - Söderblom, strely na bránku: 40:26.







St. Louis Blues - Utah Hockey Club 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Góly: 19. Parayko (Bučnevič, Neighbours), 54. Kyrou (Bučnevič) - 1. Kesselring (Keller, Schmaltz), 39. Maccelli (Guenther, Cooley), 57. Guenther, 60. McBain (Sergačov, Hayton). Brankári: Hofer - Ingram, strely na bránku: 15:31.







Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Gól: 2. Vilardi (Scheifele). Brankári: Hellebuyck - Georgijev, strely na bránku: 28:35.







Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Góly: 2. Byfield (Foegele, Laferriere), 54. Gavrikov (Moore, Danault) - 15. Garland, 26. DeBrusk (Hughes, Hronek), 43. Hughes, 59. Miller. Brankári: Kuemper - Lankinen, strely na bránku: 28:23.







San Jose Sharks - Minnesota Wild 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Góly: 25. Celebrini (Granlund, Thrun), 57. Celebrini (Granlund, Thrun) - 3. Bogosian (Chisholm, Foligno), 29. Zuccarello (Kaprizov, Rossi), 34. Boldy (Faber, Kaprizov), 47. Brodin (Gaudreau, Kaprizov), 59. Boldy. Brankári: Vaněček - Fleury.



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 09:02 0 0 0 0 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:09 0 0 0 -1 1 2



Martin Pospíšil (Calgary) 12:38 0 0 0 -1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 08:07 0 0 0 -1 0 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/