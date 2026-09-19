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19. septembra 2026

Slafkovský už nie je vo formácii so Suzukim a Caufieldom. Montreal ho spojil s Demidovom, Rus hovorí o „skvelej chémii“


Tagy: NHL

Canadiens hneď na prvom tréningu rozdelili svoju elitnú formáciu z minulej sezóny. Slovenský útočník začal kemp po boku Ivana Demidova a Olivera Kapanena, k Suzukimu s Caufieldom pribudol Chris ...



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slafkovsky2 19.9.2026 (SITA.sk) - Canadiens hneď na prvom tréningu rozdelili svoju elitnú formáciu z minulej sezóny. Slovenský útočník začal kemp po boku Ivana Demidova a Olivera Kapanena, k Suzukimu s Caufieldom pribudol Chris Kreider.


Slovenský hokejista Juraj Slafkovský začal tréningový kemp Montrealu Canadiens v pozmenenej formácii. Tréner Martin St-Louis na prvom oficiálnom tréningu rozdelil útok Slafkovský - Nick Suzuki - Cole Caufield a slovenského krídelníka zaradil k Oliverovi Kapanenovi a Ivanovi Demidovovi. Miesto Slafkovského pri Suzukim a Caufieldovi zaujal Chris Kreider.

Nové rozdelenie elitnej šestice okamžite vzbudilo pozornosť zámorských médií. The Hockey News pripomenul, že hoci útok Caufield - Suzuki - Slafkovský patril v minulej sezóne medzi najlepšie formácie, v play-off mal pri hre piatich proti piatim problémy. Slafkovský zároveň už v minulosti nastupoval s Kapanenom a Demidovom, takže St. Louis siahol po kombinácii, ktorú pozná.

Spojenie so slovenskou jednotkou draftu z roku 2022 si pochvaľuje aj Demidov. „Je to pozitívny krok,“ povedal podľa kanadského Sportsnetu o rozhodnutí realizačného tímu zaradiť ho do útoku so Slafkovským. Mladý Rus zároveň uviedol, že si dvojica na ľade vytvára „skvelú chémiu“.

Slafkovský pritom v minulej sezóne strávil so Suzukim a Caufieldom viac ako 500 minút, ale viac ako 360 minút odohral aj po boku Demidova a Kapanena. Podľa údajov Natural Stat Trick, ktoré priniesol portál A Winning Habit, mala trojica Slafkovský - Demidov - Kapanen pri spoločnom pobyte na ľade podiel strelených gólov 58,14 percenta. Pri kombinácii Slafkovského so Suzukim a Caufieldom to bolo 70,2 percenta pri hre piatich proti piatim.

Kľúčovým prvkom St. Louisovho experimentu je Kreider. Tridsaťpäťročný Američan je novou tvárou v elitnej šestici Canadiens a tréner ho na úvod kempu postavil k Suzukimu a Caufieldovi. Demidov našiel medzi skúseným Američanom a Slafkovským podobnosť. „Pripomína mi staršieho Slafa,“ povedal o Kreiderovi.

A Winning Habit považuje za ideálny scenár pre Montreal situáciu, v ktorej Kreider zapadne k Suzukimu a Caufieldovi a Canadiens súčasne získajú silnejší druhý útok so Slafkovským a Demidovom na krídlach vedľa centra Kapanena. Ak by Kreider do prvej formácie nezapadol, Montreal sa môže vrátiť k Slafkovskému, ktorého spoluprácu so Suzukim a Caufieldom už dobre pozná.

Zatiaľ teda nie je isté, či St. Louis zachová toto rozdelenie aj po skončení kempu. Prvé rozostavenie však naznačuje, že Canadiens minimálne skúšajú variant, v ktorom by Slafkovský a Demidov mohli tvoriť základ ďalšej nebezpečnej útočnej formácie.


Zdroj: SITA.sk - Slafkovský už nie je vo formácii so Suzukim a Caufieldom. Montreal ho spojil s Demidovom, Rus hovorí o „skvelej chémii“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL
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