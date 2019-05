Slavia zaslúžene českým majstrom, Trpišovský: Chceme double

Miroslav Stoch, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. mája (TASR) - Futbalisti Slavie Praha získali majstrovský titul v najvyššej českej súťaži po ročnej odmlke. Podľa trénera Jindřicha Trpišovského sa tak stalo úplne zaslúžene, jeho hráči neviedli tabuľku iba dve kolá na začiatku súťaže.Slavistom stačila remíza v nedeľnom predposlednom 9. kole skupiny o titul v Ostrave 0:0. Z triumfu sa tešia aj traja Slováci - Miroslav Stoch, Jakub Hromada a Martin Kuciak. "Zošívaní" sa stali majstrami druhýkrát za tri roky, celkovo majú na konte päť ligových titulov v ére samostatnosti. Na tróne nahradili Viktoriu Plzeň. Slavia má šancu získať double, keď sa v stredu stretne vo finále pohára opäť s Ostravou. Môže tak korunovať skvelú sezónu vyšperkovanú postupom do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2018/2019, kde ju zastavila po pekných zápasoch až Chelsea Londýn.Pre Trpišovského ide o prvý titul v trénerskej kariére, predtým s Libercom postúpil do skupiny EL a prvý rok na lavičke Slavie získal pohár. "" citoval portál idnes.cz trénera čerstvých majstrov ČR.Slavia nazbierala najviac bodov, dala najviac gólov, najmenej ich dostala a mala najmenej prehier. Titul je tak v správnych rukách. "dodal.Výprava Slavie sa do Prahy vrátila vlakom, hráči však museli oslavovať striedmo, keďže už v stredu zaútočia na prestížne double. "uzavrel 43-ročný kouč.