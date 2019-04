Slávia zdolala Strabag a vyrovnala finálovú sériu

Na snímke zľava Zuzana Šepeľová (VK Slávia EU Bratislava), Kelsey O'Neillová (VK Slávia EU Bratislava), Tamara Kmezicová (Strabag VC FTVŠ UK Bratislava), Veronika Hronečková (Strabag VC FTVŠ UK Bratislava), Lenka Ovečková (Strabag VC FTVŠ UK Bratislava) počas 4. zápasu finále play-off volejbalovej extraligy žien Strabag VC FTVŠ UK Bratislava - VK Slávia EU Bratislava 20. apríla 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Strabag VC FTVŠ UK Bratislava - VK Slávia EU Bratislava 0:3 (-23, -21, -21)



Rozhodovali: Juráček a Mokrý.



Strabag: Denysovová, Hrončeková, Kmezičová, Hudecová, Stümpelová, Ovečková, libero Španková (Ramajová, Trebichavská, Hronská Kručovská). Tréner: T. Varga.



Slávia EU: Nelsonová, Šepeľová, Körmendyová, Reháková, K. Fričová, O'Neillová, libero Magdinová (Slezáková, Marečková). Tréner: M. Matušov.



Stav série 2:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava zvíťazili v sobotňajšom štvrtom stretnutí finále play off extraligy žien v Dome športu nad domácim Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 3:0 (-23, -21, -21) a vyrovnali stav série na 2:2. Rozhodujúci duel je na programe v stredu 24. apríla o 18.00 h v hale Mladosť.Vo vyrovnanom prvom sete sa podarilo Slávii odskočiť najviac na tri body pri vedení 20:17. Svoj náskok si jej hráčky udržali až do konca setu a vyhrali v ňom 25:23. Druhé dejstvo patrilo dlhé minúty hráčkam hostí, viedli aj o desať bodov. Strabag však set zdramatizoval a znížil na 21:22. V dramatickom závere ale dominovala Slávia a napokon ho dotiahla do víťazného konca 25:21. Tretí set bol opäť vyrovnaný, obe družstvá bojovali urputne o každú loptu. Záver patril hosťujúcemu tímu, ktorý triumfoval 25:21 a vybojoval si piaty rozhodujúci zápas.