Slavia získala Hovorku s Holešom, Souček má novú vylepšenú zmluvu

Praha 17. júna (TASR) - Český futbalový majster SK Slavia Praha odštartoval v pondelok letnú prípravu na novú sezónu aj s dvomi posilami. Z Jablonca prišli obrancovia Tomáš Holeš a David Hovorka, opačným smerom zamierili Jan Sýkora i Jan Matoušek.Ako informoval klubový web, do mužstva sa vrátil bahrajnský útočník Júsuf Hilál, ktorému sa skončilo jarné hosťovanie v Bohemianse. Stredopoliar Tomáš Souček podpísal so "zošívanými" novú vylepšenú zmluvu na päť rokov. Najlepší hráč uplynulého ligového ročníka v nej má výstupnú klauzulu v hodnote 15 miliónov eur, tá platí od jesene. Do prípravy sa zapojí až po dovolenke, rovnako ako aj slovenský krídelník Miroslav Stoch a ďalší reprezentanti, ktorí dostali od klubu voľno.Hráčov Slavie čaká na štarte prípravy päťdňové kondičné sústredenie v rakúskom Aigene. S tímom naň neodcestuje ani Kamerunčan Michael Ngadeu, ktorý si plní reprezentačné povinnosti pred Africkým pohárom národov. Na Ngadeua má pražský klub niekoľko ponúk na prestup.uviedol podľa portálu iDnes.cz predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.