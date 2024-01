Slaviu pobúril zápas bratislavského Slovana proti Dinamu a nastúpi proti Zlatým Moravciam. Stojíme za Ukrajinou, zaznelo z Prahy

Zakázaná účasť v medzinárodných súťažiach

Prípravný zápas proti Dinamu Moskva

24.1.2024 (SITA.sk) - Funkcionári českého futbalového klubu SK Slavia Praha sa rozhodli odvolať plánovaný prípravný duel pred začiatkom jarnej časti sezóny 2023/2024 proti slovenskému šampiónovi ŠK Slovan Bratislava. „Zošívaným“ sa nepáčila skutočnosť, že bratislavský klub na sústredení v Katare nastúpil v prípravnom zápase proti ruskému Dinamu Moskva. Pražania sa tak v generálke na jarnú časť stretnú s iným slovenským klubom FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Ruské mužstvá, či reprezentačné alebo klubové, sú už takmer dva roky mimo európskeho futbalového diania, a to z dôvodu vojny na Ukrajine, ktorú rozpútal ruský vodca Vladimir Putin. Majú zakázanú účasť v medzinárodných súťažiach, väčšina klubov s nimi nechce obchodovať a už vôbec hrať priateľské stretnutia. Mnoho ruských klubov je napojených na vplyvné koncerny ruského režimu, prípadne na oligarchov, ktorí sú na sankčnom zozname Európskej únie. Slovan Bratislava to však v kontakte s tamojšími klubmi príliš neobmedzuje. Pred niekoľkými dňami predal brazílskeho obrancu Lucasa Lovata do klubu Achmat Groznyj, v ktorom ako čestný prezident pôsobí čečenský vodca a Putinov spojenec Ramzan Kadyrov. V lete bol zasa srbský útočník Aleksandar Čavrič spájaný s prestupom do Rubinu Kazaň.Slovan Bratislava teraz odohral prípravný zápas proti Dinamu Moskva, ktorý ruský klub vysielal na svojej klubovej televízii. Riaditeľ strategickej komunikácie Slavie Praha Jakub Splavec sa voči tomu ohradil.„Toto nie je o politike, ale o ľudských hodnotách. My máme jasno,“ uviedol podľa webu isport.blesk.cz. Spoločne so šéfom Slavie Jaroslavom Tvrdíkom zverejnil fotografiu hráčov v špeciálnych žltých dresoch „Stojíme za Ukrajinou“.Tvrdík vzápätí potvrdil, že Slavia v generálke predsa len nastúpi proti slovenskému súperovi. „Tešíme sa na Vás, FC ViOn Zlaté Moravce. Vstupné a výnos z prenosu pôjde na podporu Ukrajiny,“ poznamenal Tvrdík.Splavec podotkol, že rozhodnutie pre zlatomoravecký klub má hlbší rozmer: „Majiteľ (ViOn-u, pozn.) má rovnaké postoje voči Ukrajine ako my, CEO nás sleduje a občas jazdí na zápasy do Edenu. Trénerom je navyše bývalý hráč Slavie Michal Hipp. Bude to priateľský zápas so všetkým, čo k tomu patrí, a pre dobrú vec.“