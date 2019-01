Slávna americká moderátorka a filantropka Oprah Winfrey má 65 rokov

Na archívnej snímke Oprah Winfrey. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke Oprah Winfrey. Foto: TASR/AP

Kosciusko/Bratislava 29. januára (TASR)- Oprah Winfreyová, zakladateľka amerického televízneho kanála OWN (Oprah Winfrey Network) sa zaradila medzi najvplyvnejšie ženy sveta vďaka televíznemu programu The Oprah Winfrey Show. Televízny projekt sa vysielal 25 rokov, od septembra 1986 do mája 2011. Herečka s jednou nomináciou na Oscara, producentka a aktivistka v oblasti dobročinnosti sa v utorok 29. januára dožíva 65 rokov.Oprah Winfreyová sa narodila 29. januára 1954 v Kosciusku v americkom štáte Mississippi. Absolvovala štúdium na Štátnej univerzite v Tennessee. V roku 1976 sa presťahovala do Baltimoru (USA) a svoju hviezdnu kariéru odštartovala v televíznej relácii People Are Talking. O niekoľko rokov ju angažovali do rannej televíznej šou v Chicagu.Vlastnú televíznu reláciu Oprah Winfrey Show začala moderovať v roku 1985. Talk show sympatickej moderátorky sa stala jednou z najúspešnejších v histórii americkej televízie.V roku 1985 sa Winfreyová objavila aj na striebornom plátne a to v snímke The Color Purple (Purpurová farba) v réžii Stevea Spielberga. Film bol nakrútený podľa rovnomenného románu Alice Walkerovej oceneného Pulitzerovu cenu. Jej umelecký výkon ju priviedol k ďalším filmovým úlohám, vrátane vystúpenia v televíznej minisérii The Women of Brewster Place.Oprah Winfreyová založila v roku 1986 svoju vlastnú televíznu produkčnú spoločnosť Harpo Productions, Inc. a o štyri roky neskôr filmovú produkčnú spoločnosť Harpo Films.Už v roku 1998 sa populárna moderátorka zaradila medzi stovku najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Vyplynulo to z rebríčka, ktorý zverejnil časopis Time Magazine.V programe Oprah Winfrey Show vystúpili najznámejšie celebrity sveta, relácia však obsahovala aj úprimné rozhovory o rôznych témach. Kultové vysielanie sa stalo základom miliardového mediálneho impéria. Šou vysielali v 145 krajinách sveta a podľa odhadov ju v týždni sledovalo 42 miliónov divákov len v USA. Úspešný program, ktorý získal desiatky ocenení Emmy, ukončila Oprah Winfreyová v máji 2011.Winfreyová naďalej moderuje podobný program vo vlastnej televízii OWN, ktorú spustila začiatkom roka 2011. Táto stanica napríklad v januári 2013 odvysielala jej rozhovor s bývalým cyklistom US Postal Service team Lancem Armstrongom, ktorý priznal, že užíval zakázané podporné prostriedky, aby vyhral slávne preteky Tour de France.Celebrita televíznych staníc vyrastala v skromných pomeroch vo vidieckom prostredí a počas dospievania ju sexuálne zneužívali, preto sa angažuje v charite. V roku 1987 založila charitatívnu nadáciu The Oprah Winfrey Foundation na podporu žien, detí a rodín. Okrem iných aktivít venovala zhruba 40 miliónov eur na vybudovanie elitnej školy pre chudobné dievčatá v Henley-on-Klip južne od Johannesburgu v Juhoafrickej republike.Oprah Winfreyová vydáva od roku 2000 aj časopis O, The Oprah Magazine.V roku 2002 si Oprah Winfreyová prevzala v americkom Los Angeles ako prvá novú Humanitárnu cenu Boba Hopea. Ocenením jej činnosti bolo v roku 2011 premenovanie ulice, na ktorej sídli moderátorkino televízne štúdio Harpo Studios v Chicagu, na "Oprah Winfrey Way". V auguste 2013 dostala najvyššie americké občianske vyznamenanie - Prezidentskú medailu slobody. Cenu Cecil B. DeMille (Zlatý glóbus za celoživotné úspechy) získala v roku 2018.Médiá priniesli začiatkom januára 2018 informáciu, že Oprah Winfreyová by sa mohla stať budúcou prezidentkou USA. Podľa slov jej priateľov o účasti v prezidentských voľbách v roku 2020 aktívne uvažuje. Osobne však doteraz svoju kandidatúru nepotvrdila. Liberálna Afroameričanka predstavuje dokonalý protiklad súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa, písali americké médiá."Milujem Oprah, je populárna, skvelá, je to úžasná žena. Bol by to dobrý výber," vyhlásil o populárnej televíznej osobnosti už v roku 1999 samotný Donald Trump. O možnej kandidatúre Oprah Winfreyovej sa špekulovalo už niekoľkokrát. Celebrita však nakoniec len podporila niekoho iného. V minulosti podporovala jedna z najvplyvnejších žien USA demokratov Baracka Obamu a Hillary Clintonovú.V rebríčku najobdivovanejších žien USA v roku 2018 obsadila Oprah Winfreyová druhé miesto. Na čelo sa dostala Michelle Obamová, o tretiu priečku sa podelili súčasná prvá dáma Melania Trumpová a senátorka, exministerka zahraničných vecí a bývalá prvá dáma Hillary Clintonová.