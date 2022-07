Slečna Marplová v akcii. Detektívka Puknuté zrkadlo

Puknuté zrkadlo je klasická detektívka - vo všetkých smeroch a v tom najlepšom slova zmysle. Výborná zápletka, prepracovaný príbeh, v ktorom postupne podozrievate každého a nikoho J, aby ste na konci zostali prekvapení dokonale logickým rozuzlením.

Malebná dedinka Mary St. Mead je oázou pokoja. Tak ju vníma aj jedna z najstarších obyvateliek slečna Marplová, a preto sa tu rozhodne usadiť i známa herečka Marina Greggová, ktorá by v pôvabnom Gossingtonskom sídle chcela zabudnúť na osobnú traumu.

Nie je to však ľahké, keďže tu postupne zavraždia troch ľudí. Je to iba omyl vraha, ktorý chcel pripraviť o život krásnu úspešnú herečku, čo menila manželov ako na bežiacom páse? Alebo sa kľúč skrýva v minulosti obetí, nemenej temnej, ako je Marinina?

Slečna Marplová rozpletá klbko citov, vášní a ľudských vzťahov rovnako šikovne, ako pletie svetre na posiedkach so známymi, kde vytiahne z ľudí aj to, čo vonkoncom nechceli povedať. Navyše miestna polícia ani Scotland Yard si nevedia dať rady a tak sa slečna Marplová môže ukázať v celej svojej kráse...či presnejšie v tom najlepšom svetle, keďže jej pozoruhodné postrehy sa málokedy mýlia.

Puknuté zrkadlo je posledná kniha, ktorá je situovaná do bydliska Jane Marplovej.

A rovnako ako pri Vražde v Orient-exprese, aj tu vychádza istý aspekt príbehu zo skutočnej tragickej udalosti. O čo ide? Určite prídete na to počas čítania – nedá sa povedať viac, pretože by sa tým prezradila základná línia celého príbehu a zápletky.

Túto knihu venovala Agatha Christie herečke Margaret Rutherford, ktorá v štyroch filmoch v 60.rokoch stvárnila slečnu Marplovú.

Slečnu Marplovú si musíte obľúbiť. Je správne starosvetská, taká zvedavá, ale príjemná susedka. Má prirodzenú inteligenciu, zdravý sedliacky rozum a vie nazrieť pod kožu, aby sa dopátrala pravdy. Opäť napísané ľahkým, čítavým štýlom, ako to vedela len Agatha Christie.

Milan Buno, knižný publicista