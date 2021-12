Sledovanie osobností napojených na opozíciu značí krízu demokracie, myslí si Donald Tusk

Líder hlavnej poľskej opozičnej strany Donald Tusk vyzval na vytvorenie parlamentného výboru, ktorý by vyšetroval sledovanie spyvérom Pegasus po správach, že ho použili proti trom ľuďom napojeným na politickú opozíciu.

Beztrestné odpočúvanie

Správy sú falošné

28.12.2021 (Webnoviny.sk) -„V našej histórii je to bezprecedentná vec. Je to najväčšia a najhlbšia kríza demokracie po roku 1989,“ vyhlásil niekdajší premiér a predseda Európskej rady Tusk.Jeho strana Občianska platforma požiada o zriadenie výboru v dolnej komore parlamentu, aby sa sledovaniu spyvérom Pegasus izraelskej spoločnosti NSO Group, ktorá ho predáva len vládnym agentúram, venoval.V parlamente má väčšinu vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) a zatiaľ nie je jasné, či sa Tuskovi jeho iniciatíva podarí presadiť. Podľa neho je v záujme všetkých politických síl v Poľsku objasniť situáciu, pričom sa domnieva, že nikto nechce byť beztrestne odpočúvaný.Spomenuté sledované osoby sú opozičný senátor Krzysztof Brejza, ktorý v čase sledovania pracoval na volebnej kampani jeho strany, právnik Roman Giertych, ktorý obhajoval Tuska a niekoľko ďalších opozičných osobností v citlivých prípadoch, a prokurátorka Ewa Wrzosek, ktorá bojuje za nezávislosť prokurátorov.Sledovanie trojice spyvérom Pegasus vyšlo najavo po spoločnom vyšetrovaní tlačovej agentúry The Associated Press a strediska pre kybernetickú bezpečnosť Citizen Lab pri Torontskej univerzite.Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok zopakoval, že správy o sledovaní sú falošné. On podľa svojich slov o sledovaní nevedel, naznačil však, že ak by nejaké nastalo, nemusela by to byť nevyhnutne práca poľských spravodajských služieb.Na svete existujú ďalšie bezpečnostné služby a niektoré „nie sú úplne priateľské k Poľsku“ a „správajú sa veľmi bezohľadne“, povedal.