Sledovanie pôvodu a zloženia potravín umožní technológia blockchain

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Sledovanie pôvodu a zloženia mäsa, rýb, ale aj iných potravín umožní technológia blockchain. Ide o akúsi sieťovú databázu, ktorou preteká množstvo informácií a pre celý priemysel má obrovský význam. TASR o tom informoval odborník na blockchain a generálny riaditeľ spoločnosti Decent Matej Michalko.Vo svete existuje niekoľko príkladov využitia tejto technológie. Pilotný projekt na Slovensku spustila v týchto dňoch spoločnosť Decent v spolupráci so slovenským výrobcom čokolády Lyra. "" priblížil Michalko.," doplnil odborník.Blokchain je podľa neho vo svete považovaný za prevratnú technológiu. Okrem výhod zisťovania pôvodu potravín je prínosom zamedzenie falšovaniu jedál a nápojov, ako aj prípadným ochoreniam, ktoré môže spôsobiť konzumovanie poškodených, zle spracovaných, alebo pokazených potravín.Novinka z oblasti IT má podľa Michalka aj veľa ďalších možností, ktoré sa dajú postupne implementovať. Napríklad pridať do kódu informácie pre diabetikov, či ľudí s rôznymi intoleranciami v potravinách.