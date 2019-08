Slimani bude v budúcom ročníku hosťovať v AS Monaco

Alžírsky futbalista Islam Slimani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Leicester 20. augusta (TASR) - Alžírsky futbalový útočník Islam Slimani bude v budúcej sezóne hosťovať z Leicesteru v tíme francúzskej Ligue 1 AS Monaco. Opäť by ho tak mal trénovať Leonardo Jardim, pod ktorého vedením už pôsobil v Sportingu Lisabon.Tridsaťjedenročný hráč uplynulú sezónu strávil na hosťovaní vo Fenerbahce Istanbul. V lete triumfoval so svojou reprezentáciou na Africkom pohári národov. Správu priniesol portál leicestermercury.co.uk.