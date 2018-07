SLK odmieta nápad SaS o vracaní školného, navýšenie počtu medikov víta

Na snímke Marian Kollár. Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. júla (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) víta, že tri lekárske fakulty majú prijať dodatočne ďalších študentov medicíny, o čo ich požiadal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Nápad SaS, aby absolvent medicíny, ktorý by odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, musel vrátiť školné, SLK odmieta.Pellegriniho krok hodnotí komora pozitívne.uviedol prezident SLK Marian Kollár. Zdôrazňuje ale potrebu mnohých ďalších opatrení, ktoré treba urýchlene urobiť.doplnil.Nápad SaS SLK neschvaľuje.vyhlásil Kollár. K problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku treba podľa neho pristupovať systémovo a nie vytrhávať povolanie lekára z celého súboru ostatných povolaní, ktoré sú tiež nedostatkové.zdôraznil Kollár.Poukazuje, že SLK dlhodobo kompetentným navrhuje opatrenia na zatraktívnenie výkonu lekárskeho povolania na Slovensku.uviedol Kollár.Zrušenie finančných limitov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní na pritiahnutie záujmu mladých lekárov podľa SLK nestačí. Potrebné je podľa nej, aby napríklad poskytovaná zdravotná starostlivosť bola uhrádzaná v reálnych cenách.doplnil Kollár.Jana Cigániková z opozičnej SaS v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásila, že Slovenská republika je producentom lekárov pre Európsku úniu a svet, je preto načase uvažovať nad virtuálnym účtom za štúdium medicíny. Ak by absolvent medicíny odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, jeho virtuálny účet by sa stal reálnym a musel by ho zaplatiť. Študent by sa k takémuto postupu zaviazal ešte pred začiatkom štúdia. Branislav Gröhling zo SaS neskôr doplnil, že nie je vhodné, aby bolo takéto opatrenie zavedené len pre medikov. Ak by malo k takémuto kroku prísť, mal by byť podľa neho pre všetkých.Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na nápad SaS uviedlo, že hľadá pozitívne riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku. Konštruktívne návrhy rezort víta, nápad SaS musí podrobiť analýze, či je realizovateľný z právneho hľadiska z pohľadu EÚ o voľnom pohybe osôb.