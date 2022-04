Sloboda a Solidarita chce dovládnuť do konca obdobia, Sulík sa bude opäť uchádzať o post predsedu

Obyčajný až nudný kongres

Kolíková vyzdvihla spoluprácu s poslancami

Delegátom sa prihovoril aj Vallo

Pohybujú sa nad desiatimi percentami

9.4.2022 (Webnoviny.sk) - Po poznaní dvoch rokov vládnutia som presvedčený, že už dovládneme. Povedal v sobotu v príhovore na straníckom kongrese strany Sloboda a Solidarita (SaS) v stredisku Tále v obci Bystrá v Nízkych Tatrách jej predseda a minister hospodárstva Richard Sulík Tento 18. kongres strany je podľa neho obyčajný až nudný, ale zároveň smutný, lebo strana za posledný rok prišla o štyroch členov.Delegáti si minútou ticha uctili v úvode kongresu zosnulých Máriu Urbanovú, Pavla Matláka, Petra Rákovského a Ivana Drienika.„Za SaS môžem povedať, že určite dovládneme a spravíme všetko pre to, aby sme toto vládne obdobie dokončili,“ uviedol predseda s tým, že SaS je druhá najsilnejšia strana a najreformnejšia strana.„Druhá polovica vládnutia nie je taká ozajstná polovica, ale je už taký nábeh do cieľovej rovinky,“ poznamenal Sulík s tým, že v septembri budúceho roku, keď mu končí volebné obdobie, tak bude opäť kandidovať na post predsedu.Spomenul už aj parlamentné voľby v roku 2024, kedy do nich SaS plánuje ísť ako silná strana s lepšími výsledkami ako naposledy.V príhovoroch vystúpila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková , ktorá vyzdvihla spoluprácu v poslaneckom klube SaS, po jej príchode aj s ďalšími poslancami.„Chcem prispieť k posilneniu tohto zväzku a ak bude záujem, som pripravená stať sa súčasťou,“ konštatovala ministerka. Dodala tiež, že verí, že sa po reforme školstva podarí presadiť aj reformu súdnictva.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR a podpredseda SaS Martin Klus hovoril o bezpečnostnej situácii v Európe po bezprecedentnom kroku Ruska a jeho agresii na území Ukrajiny.„Putin zaútočil na národ, ktorý nemá podľa neho právo existovať,“ povedal s tým, že Putin kradne Európe mier.Delegátom sa prihovoril aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja a člen republikovej rady Juraj Droba , ktorý hovoril o jesenných komunálnych a župných voľbách. Cez video sa delegátom prihovoril primátor Bratislavy Matúš Vallo a vystúpili aj ďalší hostia.V hoteli Partizán v stredisku Tále v Nízkych Tatrách má v sobotu SaS stranícky kongres. Popoludní budú delegáti voliť členov do orgánov strany.SaS sa v posledných prieskumoch verejnej mienky umiestňuje nad hranicou desiatich percent.Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici marca, stranu by podľa prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj volilo 14,7 percenta respondentov.Prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza zo 6. marca zase nameral SaS voličskú podporu na úrovni 12 percent.