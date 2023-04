Sloboda a Solidarita nechce byť do počtu, ale chce vyhrať voľby. Saska je jediná v stave riadiť krajinu, tvrdí Sulík

Priznávajú podiel zodpovednosti

Korčok ako líder je uzavretá vec

O Hlase na kongrese nehovorili

29.4.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a solidarita (SaS) bola vždy stranou do počtu, do nejakej koalície, alebo bola v opozícii. Teraz „mení hru“ a chce vyhrať voľby. Povedal to predseda SaS Richard Sulík v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Kandidujeme ako víťazná strana, ktorá je pripravená viesť krajinu a riešiť najväčšie problémy spoločnosti,“ zdôraznil predseda SaS a dodal, že to bude kampaň jeho života. Za jeden z najväčších problémov Slovenska pokladá zdravotníctvo.Pripustil, že je možné, že voľby nevyhrajú, v kampani však chcú dať voličom signál, že sú pripravení prevziať zodpovednosť za riadenie Slovenska a do volieb idú s cieľom ich vyhrať. Volebné preferencie podľa neho netreba preceňovať, výsledok môže byť úplne iný.Sulík je presvedčený, že jeho strana je ako jediná „v stave riadiť krajinu“. „Na to musíte mať riešenie, odborníkov, skúsenosti, a to všetko bez korupčných káuz. Toto všetko spĺňa práve Saska a nikto iný,“ tvrdí Sulík.Zároveň poukázal na to, že nevie o žiadnej strane, ktorá by SaS vylúčila z povolebnej spolupráce. Keďže boli súčasťou vlády, priznávajú si aj určitý podiel zodpovednosti za súčasný stav Slovenska.„Ale aj sme vyvodili zodpovednosť, a to tak, že sme riešili najväčší problém, ktorý mala vláda a s ňou aj celá krajina, a ten sa volal Igor Matovič. Postarali sme sa o to, aby nebol premiérom, lebo bol neúnosný,“ hovorí šéf liberálov.Na kongrese strany, ktorý bol minulý víkend, sa stal Richard Sulík predsedom SaS na ďalšie štyri roky. Jeho vyzývateľmi boli Vladimír Poruban a Peter Pacek.Sulík hovorí, že o ich kandidatúre vopred nevedel, až kým ju nepodali. Poukázal na to, že dostal vyše 80 percent hlasov, čo považuje za silný mandát.Spomenul aj, ako ešte vlani na jeseň dostal exminister zahraničných vecí Ivan Korčok ponuku byť lídrom kandidátky strany, čo odmietol. Sulík to preto pokladá za uzavretú vec.Na margo povolebnej spolupráce s Hlasom- SD sa vyjadril, že „otázka spolupráce s Hlasom-SD je asi bezpredmetná. Tým, že je ešte päť mesiacov do volieb, tak my uvidíme a súhlasím s tým, že sami vládnuť nebudeme.“ Peter Pellegrini podľa neho preukázal, že nie je lídrom, keď zosadil z postu svojho človeka pre zahraničnú politiku Petra Kmeca „na základe nejakého videa mládežníčky zo Smeru-SD, to je až smiešne“ a dodal, že Pellegrini nevie stáť za svojimi ľuďmi.Na kongrese strany v Jasnej sa malo pôvodne hovoriť aj o spolupráci so stranou Hlas-SD, napokon však tento bod z programu hlasovaním vypustili, pretože časť členov s jeho prerokovaním nesúhlasila.