Sloboda prišla z východu a nič sa na tom nedá zmeniť, Fico hovoril aj o obrovskom záujme postaviť železnú oponu – VIDEO

6.5.2025 (SITA.sk) - Sloboda prišla z východu, a nič sa na tom nedá zmeniť. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) na pietnom akte v Michalovciach pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny "Poviem to úprimne a od srdca, a vôbec nebudem preháňať. Som veľmi rád, že som medzi normálnymi ľuďmi. Nie často máme takúto príležitosť byť s ľuďmi, ktorí presne vedia, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945," povedal Fico na úvod svojho príhovoru a pripomenul záväzok vlády v programovom vyhlásení, že sa budú s úctou a rešpektom stavať k najvýznamnejším míľnikom a udalostiam.Premiér osobitne privítal ruského veľvyslanca Igora Bratčikova a poďakoval mu za spoluprácu pri obnove Ústredného vojenského cintorína Červenej armády v Michalovciach. Súčasne mu ponúkol spoluprácu na obnove ďalších pamätníkov a pomníkov, ktoré pripomínajú, akú úlohu zohrala Červená armáda v druhej svetovej vojne."Môžu nám púšťať akékoľvek filmy, môžu nám rozprávať, čo len chcú. My dobre vieme, odkadiaľ prišla sloboda. Sloboda prišla z východu. Čo sa na tomto, preboha, dá zmeniť?" vyhlásil Fico s tým, že pri pohľade na druhú svetovú vojnu nemôžeme byť neutrálni.„Buď sa postavíme na stranu víťazov, a vieme, kto tým víťazom bol na území Slovenska a Československa, alebo sa postavíme na stranu fašistov. Iná alternatíva neexistuje," doplnil predseda vlády.Parafrázoval amerického spisovateľa a filozofa španielskeho pôvodu, predstaviteľa kritického realizmu Georgea Santayana ("Tí, ktorí si nepamätajú minulosť sú odsúdení k jej zopakovaniu"). "Kto zabúda na históriu alebo nechce ju poznať, tak je odsúdený na to, že takáto história sa potom zopakuje," povedal Fico."Všimnite si, ako robia všetko pre to, aby nám historickú pravdu vymazali z našich hláv. Ako si hľadajú všetky možné zámienky, len aby sa nemuselo chodiť k pamätníkom vojakov Červenej armády. Dokonca sa úmyselne tieto pomníky a pamätníky poškodzujú," upozornil Fico a dodal, že aj v mediálnom priestore sa často vyskytujú informácie, ktoré nezodpovedajú historickej pravde."Je to nedbalosť, alebo úmysel? Ja som presvedčený, že ide o úmysel," povedal premiér, ktorý je presvedčený o tom, že je tu opäť obrovský záujem postaviť železnú oponu."S hrôzou zisťujem, čo sa krok za krokom deje v EÚ. Najskôr sme prišli s cestovnou mapou sankcií, máme tu tisíce ľudí, ktorí sú na sankčnom zozname," uviedol Fico s tým, že železná opona reálne existuje, pretože dnes nie je možné priamo letieť do Ruskej federácie, a je to veľmi komplikované."Dnes predstavuje Európska komisia cestovnú mapu, ako definitívne zastaviť prísun akýchkoľvek energií z Ruskej federácie do EÚ. Veď to je železná opona s neuveriteľnými ekonomickými dopadmi pre celú EU. Máme cestovnú mapu na zbrojenie, chceme v EÚ minúť 800 miliárd eur na zbrojenie," dodal Fico.Predseda vlády ďalej uviedol, že sa mu vyhrážajú potrestaním, ak pôjde 9. mája na oslavy do Moskvy. Premiér sa vyjadril, že nerozumie, čo má spoločné oslava 80. výročia konca druhej svetovej vojny v krajine, ktorá niesla najväčšiu ťarchu, s tým, čo sa deje dnes."Zakričme si všetci spoločne, nech žije Slovenská republika, nech žije slávna Červená armáda. A nech si pisálkovia v mediách píšu čo chcú, že vraj, čo to je za pozdrav. A komu mám kričať slávu austrálskej armáde, fínskej armáde alebo armáde z Afriky? Veď to bola Červená armáda. Nenechajme si vymazať historickú pravdu z našich hláv," uzavrel predseda vlády.