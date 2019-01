Sloboda zvierat je proti držaniu psov na reťazi, navrhuje zmenu zákona

Ilustračná snímka Foto: TASR - KR PZ Nitra Foto: TASR - KR PZ Nitra

Bratislava 26. januára (TASR) – Sloboda zvierat sa snaží presadiť zákaz držania psov na reťazi. Podľa súčasnej legislatívy musí byť takýto pes denne púšťaný.tvrdí Sloboda zvierat na svojej webovej stránke.Keď k niekomu príde kontrola z Linky proti krutosti Slobody zvierat alebo z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, majitelia tvrdia, že psa púšťajú v noci, keď stráži, že je uviazaný len na chvíľu, pretože sa ho bojí malé dieťa, a podobne.uviedla organizácia.Dobrovoľníci preto zbierajú podpisy na petíciu, ktorá navrhuje nahradiť celý bod vyhlášky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá týkajúci sa držania psov na reťazi vetou:Ročne zachránia inšpektori Linky proti krutosti viac ako 500 zvierat z reťaze z priameho ohrozenia života.konštatuje Sloboda zvierat. Reťaz podľa zástupcov organizácie dokáže zmeniť aj psa s mierumilovnou povahou na agresívne zviera nebezpečné pre svoje okolie alebo, naopak, na ustráchaného jedinca so sebadeštrukčným správaním, ktorý si obhrýza chvost či labky. Psy na reťazi prichádzajú o zdravie aj fyzickú kondíciu, pretože trpia biednou výživou a zlou hygienou. Reťaz im môže bolestivo vrásť do krku, majú neliečené zranenia a choroby.Pes pritom podľa organizácie potrebuje neustály prístup k čerstvej vode a dostatok vhodnej potravy, pravidelný a aktívny pohyb, dostatok psychických a fyzických podnetov a pevnú, ale láskavú ruku svojho majiteľa. Tiež miesto na odpočinok, kde je chránený pred nepriaznivým počasím ako mráz, dážď či priame slnečné žiarenie.pripomínajú pracovníci Slobody zvierat. V tuhých mrazoch môžu zvieratá na reťazi aj zamrznúť.Držanie psa na reťazi je v rozpore aj so zákonom o veterinárnej starostlivosti a v rozpore s dohovormi Európskej únie (EÚ), ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť.uzavrela Sloboda zvierat.