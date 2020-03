Sloboda zvierat zachránila v minulom roku tisícky zvierat, mnohým z nich našli nový domov

Stratené začipované psi vedia vrátiť majiteľom

Stovky zvierat žijú v nevyhovujúcich podmienkach

14.3.2020 - V roku 2019 prijala Sloboda zvierat 7 711 zvierat v núdzi, 5 190 bolo adoptovaných. Agentúru SITA o tom informovala Silvia Čaňová zo Slobody zvierat. Čísla pochádzajú z bratislavského útulku a 23 regionálnych.Išlo o zvieratá odchytené vonku či odobraté majiteľom Linkou proti krutosti z dôvodu zlej starostlivosti a týrania. Pôvodným majiteľom sa podarilo vrátiť 1 168 zvierat.Sloboda zvierat Bratislava prijala 2 207 zvierat a k pôvodným majiteľom sa ich vrátilo 715, osvojených do nových rodín bolo 1 317 zvierat. Všetky neoznačené zvieratá boli začipované a dospelé jedince, čo ostali v útulku, aj vykastrované.„Teší nás, že najmä v Bratislavskom kraji stúpa počet začipovaných zvierat, pretože tie vieme pri strate vrátiť majiteľom, v minulom roku šlo o 30 percent psíkov a mačiek prijatých do útulku na Poliankach. V ostatných regiónoch je to zatiaľ menej ako 10 percent. Upozorňujeme preto majiteľov na zmenu v zákone: Označiť svojho psa mikročipom už nie je dobrovoľné, túto povinnosť od jesene ukladá veterinárny zákon každému vlastníkovi psa a odporúčame ho aj pre mačky,“ vysvetlila Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvieratV prípade nálezu zabehnutého zvieraťa majú Bratislavčania volať Mestskú políciu na tel. č. 159 (odchyt vykoná Sloboda zvierat). V obciach majú občania kontaktovať mestskú políciu alebo starostu.Zákon o veterinárnej starostlivosti nariaďuje obciam zabezpečovať odchyt túlavých zvierat prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat a umiestniť ho do karanténnej stanice/ útulku.Linka proti krutosti (LPK) prostredníctvom siete inšpektorov prešetruje hlásenia verejnosti o nevyhovujúcich chovných podmienkach, týraní či inom porušovaní legislatívy a zjednáva nápravu. Minulý rok dostala LPK od občanov 1 261 podnetov o zlom zaobchádzaní so zvieratami, pomohla v 1 009 prípadoch, 174 zvierat inšpektori odobrali a umiestnili do útulkov Slobody zvierat.„Najčastejšie nám verejnosť hlási zvieratá držané permanentne na krátkej reťazi, bez adekvátneho pohybu, výživy a prístrešku. Vyhláška hovorí, že zviera musí mať umožnený denný voľný pohyb, nesmie byť celodenne na reťazi ani vo voliére, predpisuje tiež riadny prístrešok s podlahou, ktorý z troch strán chráni pred nepriazňou počasia, prístup k vode a krmivu, očkovania a veterinárne ošetrenie,“ vysvetľuje Jozef Chmel, hlavný inšpektor LPK s tým, že odobrali najmä týrané zvieratá, z ktorých mnohé potrebovali okamžitú operáciu alebo liečbu na záchranu života.