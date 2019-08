Slobodne tvoriť znamenalo slobodu riskovať, pripomínajú v Zálesí

Ilustračná snímka z novembra 1989 Foto: TASR/Alexander Buzinkay Foto: TASR/Alexander Buzinkay

Bratislava 29. augusta (TASR) - Výtvarníci, ilustrátori, novinári, hudobníci, herci a osobnosti novembra 1989 si v Zálesí pripomínajú tri dekády slobody slova a tvorivosti. Počas podujatia "1989 - 30 Rokov po" vystúpia umelci z rôznych odvetví. Informovali o tom organizátori podujatia, ktorého súčasťou bude aj diskusia účastníkov novembra '89 s ďalšími osobnosťami." priblížil časť programu jeden z organizátorov festivalu Anton Šulík. Vysvetlil, že pieseň Modlitba pro Martu sa počas minulého režimu stala symbolom národného odporu.Koniec augusta je podľa slov organizátorov symbolické obdobie. Poukázali na to, že okrem výročia Nežnej revolúcie chcú upozorniť aj na 51. výročie neslávneho vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a 75. výročie Slovenského národného povstania. Neskoro večer na hlavnom pódiu podľa Šulíkových slov vystúpi zoskupenie Quasars Ensemble, ktoré zahrá diela z tvorby skladateľa Romana Bergera. Vystúpia aj Dorota Nvotová a ďalší umelci.Súčasťou podujatia bude aj diskusia na tému Sloboda a 30. výročie 1989. Zapoja sa do nej priami účastníci novembra 1989 a spoluzakladatelia hnutia Verejnosť proti násiliu Ladislav Snopko a Fedor Gál. S historikom Ľubomírom Morbacherom a publicistom Arpádom Soltészom budú diskutovať o revolučných mesiacoch a zrode slobody na Slovensku.