Slobodníkovi v rámci dohody o vine a treste navrhujú podmienku, podľa Fica ide o podarúnok za špinavú robotu (video)

Podarúnok za špinavú robotu

Niekoľko stretnutí s Matovičom

10.7.2023 (SITA.sk) - Úrad špeciálnej prokuratúry navrhuje v rámci dohody o vine a treste pre bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka podmienečný trest.Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Smer-SD Robert Fico. „Napriek tomu, že tento človek je podozrivý a obvinený zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti," povedal Fico s tým, že za „normálnych okolností" by Slobodníkovi hrozilo dlhoročné väzenie.Podľa šéfa Smeru ide v tomto prípade o „podarúnok za špinavú robotu", teda za to, že Slobodník vypovedal v mediálne známych kauzách.Fico už predtým tvrdil, že Slobodník sa stretával už od roku 2017 so šéfom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom, pričom sa stretli 10 až 15-krát.„Myslím si, že táto spolupráca bola obojstranne dôležitá, pretože Matovič získaval informácie z prostredia Policajného zboru a Slobodník si chystal novú pozíciu pre prípad, že dôjde k zmene vlády," skonštatoval v marci tohto roku Fico.Doplnil, že Slobodník je podozrivý z mimoriadne závažnej trestnej činnosti, ale má krytie, preto sa mu doposiaľ nič nestalo.