Slobodu je podľa Hegera ľahšie stratiť ako získať a jej najväčšími nepriateľmi sú pohodlnosť a ľahostajnosť

Pasivita a rezignácia

Demokracia nie je dokonalá

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Správne fungovanie demokracie a jej inštitúcií potrebuje zodpovedných občanov, zodpovedných politikov i aktívne zapojenie celej spoločnosti. Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to napísal na sociálnej sieti pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.Odvážne ženy a odvážni muži v novembri 1989 odštartovali pád komunizmu a otvorili pre ďalšie generácie možnosti, ktoré sami nemali. Prechod k demokracii ale podľa premiéra nebol jednoduchý, ani rýchly, ako mnohí dúfali, nadobudnutie demokracie bolo len začiatkom cesty.Najväčšími nepriateľmi demokracie a slobody sú podľa Hegera pohodlnosť a ľahostajnosť. Pasivita, rezignácia a poľavenie v rozvoji demokracie otvárajú podľa neho dvere lákavému populizmu, ktorý núka zdanlivo jednoduchú, no nebezpečnú skratku k prosperite.Heger uviedol, že je prirodzené, ak ľudia, ktorí sa obávajú o živobytie a cítia sa ohrození, hľadajú jednoduché riešenia a politikov, ktorí im prisľúbia riešenie ich problémov.„Aj u nás silnejú názory, podľa ktorých je autoritársky režim pevnej ruky lepší ako demokracia. To je však omyl, ktorému sme v minulosti už podľahli. A čo bolo výsledkom? Strata ľudských a občianskych práv, strata slobody, obmedzovanie občianskej spoločnosti. Sociálne istoty, o ktorých sa aj dnes v rámci spomienkového optimizmu často hovorí, boli len neudržateľnou ilúziou, za ktorú sme pri ekonomickej transformácii našej krajiny museli draho zaplatiť," napísal Heger. Dodal, že by sme nemali zabúdať, že slobodu je ľahšie stratiť ako získať.Pre ďalšie fungovanie v demokratickom systéme je podľa premiéra potrebné vyberať zodpovedných zástupcov, ktorí si reálne ctia zásady právneho štátu.„Mali by sme chcieť, aby Slovensko viedli také politické strany, ktorých cieľom je budovať vzdelanú, modernú a spravodlivú spoločnosť. A musíme raz a navždy odmietnuť také politické sily, ktoré zneužívajú moc na vlastné obohacovanie sa, ktoré sa neštítia použiť svoju moc," píše Heger.Demokracia podľa neho nie je dokonalá, no prináša slobodu, ktorá je kľúčová pre rozvoj osobnosti i krajiny. Sloboda nás učí byť tolerantnými a otvorenými voči iným názorom a ukazuje nám, že byť slobodný neznamená sebecky presadzovať svoje záujmy, ale naopak.„Demokracia nám tiež dáva právo slobodne sa rozhodovať, ale aj prijímať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Naša demokracia je ešte mladá a stále sa máme čo učiť. Keď si ale všetci osvojíme základné princípy demokracie a budeme sa nimi riadiť v každej oblasti nášho života, dávame našej krajine priestor na politický, sociálny aj ekonomický rozmach," uzavrel premiér.